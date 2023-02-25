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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (20-24 Şubat)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,63 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 45,79 ile Oyak Çimento olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 16,37 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu.

25 Şubat 2023 | 11:23
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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (20-24 Şubat)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,63 kazançla 5.058,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.014,44 puanı, en yüksek 5.264,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,63 artışla 4.618,50 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,08 kazançla 8.628,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,96 primle 4.118,79 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,67 değerle 5.298,65 puana yükseldi.

Oyak Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 45,79 ile Oyak Çimento oldu. Oyak Çimento’yu yüzde 27,16 ile İskenderun Demir Çelik, yüzde 22,70 ile Gübre Fabrikaları TAŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,37 ile Albaraka Türk Katılım Bankası, yüzde 14,63 ile Türk Telekom, yüzde 11,16 ile Turkcell şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 241 milyar 541,8 milyon lirayla Sasa Polyester, 190 milyar 699,5 milyon lirayla Koç Holding ve 187 milyar 807 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,35 azalışla 1.100 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 kayıpla 7 bin 370 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,11 değer kazanarak 18,8910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,94 düşüşle 19,9350 lira oldu.

Geçen hafta 22,6900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalışla 22,6410 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 değer kaybederek 20,1760 liradan alıcı buldu.

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