BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (27 Şubat-3 Mart)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,04 kazançla 5.212,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.076,41 puanı, en yüksek 5.352,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,11 artışla 4.854,58 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,39 kazançla 8.747,62 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,13 primle 4.247,73 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,75 değerle 5.444,62 puana yükseldi.

İskenderun Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,76 ile İskenderun Demir Çelik oldu. İskenderun Demir Çelik’i yüzde 22,38 ile Smart Güneş Enerjisi, yüzde 21,46 ile Kimteks Poliüretan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,62 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 14,36 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 12,14 ile Çimsa Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 249 milyar 600,9 milyon lirayla Sasa Polyester, 206 milyar 475,4 milyon lirayla Ford Otosan ve 200 milyar 82,4 milyon lirayla Koç Holding oldu.