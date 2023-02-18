BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (15-17 Şubat)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 11,57 kazançla 5.026,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.484,66 puanı, en yüksek 5.320,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,51 artışla 4.500,36 puana, Sanayi Endeksi yüzde 14,35 kazançla 8.452,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,39 primle 4.079,75 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,08 değerle 5.263,41 puana yükseldi.

En çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,99 ile Çimsa Çimento ve yüzde 32,99 ile Oyak Çimento olurken, söz konusu iki hisseyi yüzde 32,88 ile Bursa Çimento izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,50 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 4,88 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 3,45 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

En değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 268 milyar 942,6 milyon lirayla Sasa Polyester, 194 milyar 994 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 192 milyar 614,5 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

- Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 1.115 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 kayıpla 7 bin 470 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 18,8710 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,12 düşüşle 20,1240 lira oldu.

Geçen hafta 22,9190 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,00 azalışla 22,6900 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 değer kaybederek 20,3700 liradan alıcı buldu.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.