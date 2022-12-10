Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,85 kazançla 5.005,30 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.711,43 puanı, en yüksek 5.032,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,41 artışla 4.852,88 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,84 kazançla 4.406,11 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,19 primle 5.854,11 puana yükselirken, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,12 kayıpla 8.238,99 puana geriledi.

İş Yatırım Menkul Değerler en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,13 ile İş Yatırım Menkul Değerler oldu. İş Yatırım Menkul Değerler’i yüzde 17,68 ile Global Yatırım Holding, yüzde 15,33 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,45 ile Sasa Polyester, yüzde 9,81 ile Tüpraş, yüzde 8,56 ile Jantsa Jant Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 257 milyar 827,8 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 194 milyar 580 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 174 milyar 89,4 milyon lirayla Koç Holding oldu.