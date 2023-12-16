ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Aralık 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,01 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. En çok değer kaybı Sasa Polyester'de yaşandı.

16 Aralık 2023 | 11:38
0
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Aralık 2023)

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,01 kazançla 7.993,85 puandan tamamladı. 

Endeks, hafta içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,77 kayıpla 7.281,22 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,62 artışla 10.398,87 puan, Mali Endeksi yüzde 2,99 artışla 8.441,46 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,03 azalışla 12.336,37 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,05 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı, yüzde 8,97 ile Akbank, yüzde 8,80 ile Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Sasa Polyester, yüzde 12,61 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 11,86 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 375 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding, 349 milyar 485 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 291 milyar 331 milyon lirayla Tüpraş oldu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
GERİ
İLERİ
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL