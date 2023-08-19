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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (14-18 Ağustos 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (14-18 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,61 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Konya Çimento oldu. En çok değer kaybı Bim Birleşik Mağazaları'nda gerçekleşti.

19 Ağustos 2023 | 11:29
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (14-18 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kayıpla 7.513,29 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.424,04 puanı, en yüksek 7.868,74 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,13 kayıpla 7.004,30 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,10 azalışla 7.784,27 puana ve Mali Endeks yüzde 1,53 düşüşle 7.305,19 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 11.878,29 puana yükseldi.

Konya Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,02 ile Konya Çimento oldu. Konya Çimento'yu, yüzde 21,18 ile Tüpraş ve yüzde 19,70 Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,89 ile Bim Birleşik Mağazaları, yüzde 7,06 ile Garanti BBVA ve yüzde 7,02 ile İzmir Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 346 milyar 932 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 342 milyar 346 milyon lirayla Koç Holding ve 313 milyar 257 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

 

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