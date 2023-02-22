22 Şubat BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,98 puan azalarak 5.071,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,90 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 5.163,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.047,46, en yüksek 5.174,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 5.071,41 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,61 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 7,70 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 3,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 112,09 puan ve yüzde 1,96 düşüşle 5.613,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.