Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 2,88, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 3,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,66 puan ve yüzde 2,79 düşüşle 2.704,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 88’i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti. Bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini aktaran analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu yurt dışında ise ABD’de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları ile Çin’de sanayi karlarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

– Altının onsu 1.903,10 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.903,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,03 kazanımla 909 bin 776 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7566 lira, satışta 14,8158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7336 lira, satışta 14,7926 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0657, sterlin/dolar paritesi 1,2623, dolar/yen paritesi de 127,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,25 yükselişle 104,57 dolardan işlem görüyor.