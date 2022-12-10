Bist 100 hisselerinin teknik analizi (10.12.2022)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.31 ile İş Y. Men. Değ. ve yüzde 11.32 ile Yataş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 20.37 ve yüzde 11.16 ile Sasa Polyester ve Ege Endüstri hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 54.05 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 46.97 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Gayrimenkul Yat. Ort. sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.77 azalışla 4,856 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 261 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 112.40 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63.53 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4,906 ve 4,957 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,758 ve 4,661 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.52 baz puan azalarak yüzde 29.68 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.21 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

64.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 59.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 62.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.50-52.00

Satım aralığı: 66.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 53.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

AKSA ENERJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 46.84 seviyesinin altındaki kapanışlar, 40.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 46.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 51.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40.00-35.50

Satım aralığı: 51.50-52.50

Yabancı Payı (%) : 6.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 89.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 80.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 82.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 80.50-72.00

Satım aralığı: 86.50-92.50

Yabancı Payı (%) : 14.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.97 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

8.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.38 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.38-6.38

Satım aralığı: 8.90-9.30

Yabancı Payı (%) : 18.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.40 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



DÜŞÜŞTE

4974.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4293.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4293.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4880.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4,010.00-3,345.00

Satım aralığı: 4,880.00-5,150.00

Yabancı Payı (%) : 6.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.38-5.23

Satım aralığı: 8.00-8.75

Yabancı Payı (%) : 20.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.36 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 28.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-22.90

Satım aralığı: 30.50-34.25

Yabancı Payı (%) : 20.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.55 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 22.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.30-16.40

Satım aralığı: 26.00-26.50

Yabancı Payı (%) : 36.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -11.41 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

9.54-10.57 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.05 seviyesinin altında kapanışlarda 9.80 seviyesine gerileyebilir. 10.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.80-8.75

Satım aralığı: 10.20-11.20

Yabancı Payı (%) : 3.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 10.05 seviyesinin altındaki kapanışlar, 9.60 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 10.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.71 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.60-9.35

Satım aralığı: 10.20-10.70

Yabancı Payı (%) : 34.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.95.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 76.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 97.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-67.00

Satım aralığı: 97.50-97.50

Yabancı Payı (%) : 11.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.68 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.30-9.35

Satım aralığı: 12.90-14.50

Yabancı Payı (%) : 10.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.

OTOKAR



İZLENMELİ

885 - 970 aralığında hareket eden hisse 954 seviyesinin altında kapanışlarda 855.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 954 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1050.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 855.00-675.00

Satım aralığı: 1,050.00-1,200.00

Yabancı Payı (%) : 9.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

41.62 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 39.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 39.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-34.50

Satım aralığı: 41.25-45.00

Yabancı Payı (%) : 41.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.45 puan azaldı.

ŞİŞE CAM



DİRENÇTE ZORLANDI

37.96-40.66 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 38.76 seviyesinin altında kapanışlarda 37.50 seviyesine gerileyebilir. 40.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 40.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37.50-33.75

Satım aralığı: 40.25-43.00

Yabancı Payı (%) : 24.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 24.02 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.80-22.30

Satım aralığı: 23.70-23.90

Yabancı Payı (%) : 38.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR



DİRENÇTE ZORLANDI

506.7-554.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 524.6 seviyesinin altında kapanışlarda 485.00 seviyesine gerileyebilir. 560.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 560.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 485.00-405.00

Satım aralığı: 560.00-625.00

Yabancı Payı (%) : 38.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.



