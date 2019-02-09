BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.2.2019)
Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKS DESTEK SEVİYELERİNDE
Endeks yılbaşından beri sürdürdüğü yükseliş trendi ile 105,930 puana kadar yükseldikten sonra kar satışları ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybı yaşadı ve geçtiğimiz haftayı 102,452 puandan kapattı. Endeksteki yatay harekete rağmen hisse bazında yüzde 29,92 yükseliş yapan Albaraka Türk ile yüzde 9,64 yükselen Beşiktaş Futbol yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Teknik göstergelerden olan Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ilk güçlü desteği 101,500 ile 102 bin seviyeleri arasında olan endeks bu desteğine tutunmuş görünüyor. 100 ve 98 bin BIST 100 endeksi için diğer destek seviyeleri konumunda bulunuyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 104 ve 106 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Endeksin geçtiğimiz haftaki günlük ortalama işlem hacmi 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalama seviyesinde bulunuyor.
Endeks 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması halinde yükseliş trendi devam edebilir. Endeksin dolar bazındaki fiyatı 19,549 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,94 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,37 seviyesinde bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerine olması ve destek seviyelerinde tutunması olumlu olarak değerlendirebilir.
ASELSAN
AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 25.12 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 22.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.70-21.10
Satım aralığı: 24.40-25.00
Yabancı Payı (%) : 31.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.84 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.22 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.08-1.06
Satım aralığı: 1.22-1.27
Yabancı Payı (%) : 34.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.56 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 1.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.38-1.30
Satım aralığı: 1.52-1.50
Yabancı Payı (%) : 59.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.38 puan azaldı.
ENERJİSA ENERJİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.76 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.28 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.53 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-5.15
Satım aralığı: 5.85-6.10
Yabancı Payı (%) : 46.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.51 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNDU
55.6-59.35 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 56.95 seviyesinin altında kapanışlarda 54.50 seviyesine gerileyebilir. 58.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 54.50-53.50
Satım aralığı: 58.50-61.00
Yabancı Payı (%) : 77.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
8.8-9.16 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.88 seviyesinin altında kapanışlarda 8.65 seviyesine gerileyebilir. 9.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.65-8.30
Satım aralığı: 9.00-9.50
Yabancı Payı (%) : 72.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.05 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.63 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.30-4.66
Satım aralığı: 5.63-6.15
Yabancı Payı (%) : 55.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.94 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DÜŞÜŞTE
2.57 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.92-1.58
Satım aralığı: 2.58-2.78
Yabancı Payı (%) : 21.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.36 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.50-15.30
Satım aralığı: 17.70-18.60
Yabancı Payı (%) : 80.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
PETKİM
DİRENCİNDE ZORLANIYOR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.30
Satım aralığı: 5.90-6.08
Yabancı Payı (%) : 53.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.70-7.95
Satım aralığı: 9.70-10.00
Yabancı Payı (%) : 70.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEK ARAYIŞINDA
Yukarı yönde ivmelendiği görülüyor. 6.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.05-5.60
Satım aralığı: 6.80-6.85
Yabancı Payı (%) : 46.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 23.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.60-22.00
Satım aralığı: 26.00-26.75
Yabancı Payı (%) : 74.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 19.34 seviyesinin altındaki kapanışlar, 18.20 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 19.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.20-17.70
Satım aralığı: 20.30-20.70
Yabancı Payı (%) : 78.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.30-14.10
Satım aralığı: 14.90-15.30
Yabancı Payı (%) : 51.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.57 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.85 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.52-4.10
Satım aralığı: 5.65-5.70
Yabancı Payı (%) : 55.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.87 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.87-1.71
Satım aralığı: 2.07-2.15
Yabancı Payı (%) : 44.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?