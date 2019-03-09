BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.3.2019)
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ENDEKS DESTEK ARAYIŞINDA
Şubat ayının sonunda direnç seviyelerini aşamayan endekste satış dalgası devam ediyor. BIST 100 endeksi geçtiğimiz işlem haftasını yüzde 1,67 değer kaybı ile 101,538 puandan noktaladı. Endeks Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ilk desteği olan 101,500 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
Bu desteğin kırılması durumunda ise endeks için bir sonraki destek seviyesi 99 binde. Endeks için olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103 ve 105 bin direnç seviyeleri söz konusu. BIST 100 endeksindeki değer kaybına rağmen son hafta getirilerine göre endeks hisselerinden Doğan Holding yüzde 4,42 yükselirken Pegasus yüzde 3,59 değer kazanarak yatırımcılarının yüzlerini güldürdü.
Petkim ile TAV Havalimanları ise yüzde 11,55 ve yüzde 10,67 değer kaybı yaşadı. Sektör bazında ise finansal kiralama ve gıda sektörleri haftalık bazda yüzde 3,51 ve yüzde 2,39 yükseliş gösterirken madencilik ve ulaştırma sektörleri haftalık bazda yüzde 9,64 ve yüzde 4,44 değer kaybettiler.
BIST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının altında iken 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde bulunuyor. Borsada geçtiğimiz hafta günlük ortalama işlem hacmi 8,7 milyar TL olarak gerçekleşirken endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 18,696 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,27 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 18,67 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
19.85-20.94 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.48 seviyesinin altında kapanışlarda 19.33 seviyesine gerileyebilir. 20.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.30-18.50
Satım aralığı: 20.70-22.40
Yabancı Payı (%) : 71.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ TOPLUYOR
Güç topluyor. 81.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 94.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 85.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 85.50-82.50
Satım aralığı: 94.00-99.00
Yabancı Payı (%) : 64.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 1.13 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.14-1.08
Satım aralığı: 1.24-1.30
Yabancı Payı (%) : 37.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.78 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.38
Satım aralığı: 5.93-6.13
Yabancı Payı (%) : 49.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.78 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.20-8.15
Satım aralığı: 9.10-9.40
Yabancı Payı (%) : 48.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
FORD OTOSAN
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 56.15 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 51.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 55.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 51.50-50.50
Satım aralığı: 55.00-56.00
Yabancı Payı (%) : 76.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.18 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.96 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.25
Satım aralığı: 6.18-6.45
Yabancı Payı (%) : 59.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan arttı.
KOZA ALTIN
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 44.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 41.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 44.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 49.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 41.00-39.75
Satım aralığı: 49.00-52.00
Yabancı Payı (%) : 49.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.51 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
6.22 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.59 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.82-4.74
Satım aralığı: 6.10-6.58
Yabancı Payı (%) : 23.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.85 puan arttı.
PEGASUS
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
29.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 31.76 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 30.04 seviyesinin altına kayması halinde ise 29.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.00-27.00
Satım aralığı: 30.25-32.25
Yabancı Payı (%) : 41.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.23 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.77 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.50-8.35
Satım aralığı: 9.00-9.25
Yabancı Payı (%) : 71.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
24.66 – 26.40 aralığında hareket eden hisse 26.16 seviyesinin altında kapanışlarda 24.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.80-23.50
Satım aralığı: 27.00-27.50
Yabancı Payı (%) : 73.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 21.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 20.76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.90-19.10
Satım aralığı: 21.60-22.10
Yabancı Payı (%) : 79.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
TÜPRAŞ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 147.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 142.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 137.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 142.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 146.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 137.00-134.00
Satım aralığı: 146.00-153.00
Yabancı Payı (%) : 82.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.90-11.30
Satım aralığı: 13.90-14.50
Yabancı Payı (%) : 48.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.33 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.98-4.54
Satım aralığı: 5.33-5.68
Yabancı Payı (%) : 68.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.27 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.18 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.08-1.89
Satım aralığı: 2.18-2.33
Yabancı Payı (%) : 47.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.
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