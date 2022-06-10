ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.44 ile Bera Holding ve yüzde 19.71 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.26 ve yüzde 7.72 ile Tofaş Oto. Fab. ve Koza Madencilik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 31.39 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 16.77 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.15 azalışla 2,572 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 150 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 47.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 59.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108.28 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,594 ve 2,617 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,530 ve 2,489 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.5 baz puan azalarak yüzde 34.77 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 27.95 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.85-7.50

Satım aralığı: 8.70-8.95

Yabancı Payı (%) : 43.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.68 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

20.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 28.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.50-17.60

Satım aralığı: 28.50-29.00

Yabancı Payı (%) : 7.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 82.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 86.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.50-68.00

Satım aralığı: 86.50-90.00

Yabancı Payı (%) : 48.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1735 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1830.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1715.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,715.00-1,695.00

Satım aralığı: 1,830.00-1,910.00

Yabancı Payı (%) : 5.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 2.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 2.46 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.58-2.52

Satım aralığı: 2.78-2.86

Yabancı Payı (%) : 28.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

İZLENMELİ

15.03 – 16.2 aralığında hareket eden hisse 15.3 seviyesinin altında kapanışlarda 14.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.10

Satım aralığı: 15.60-16.20

Yabancı Payı (%) : 5.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.43 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.65 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.43-5.40

Satım aralığı: 5.93-6.15

Yabancı Payı (%) : 1.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 19.31 seviyesinin altındaki kapanışlar, 18.10 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 19.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.10-16.20

Satım aralığı: 20.30-21.20

Yabancı Payı (%) : 7.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 39.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 41.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 35.75-33.00

Satım aralığı: 41.25-42.75

Yabancı Payı (%) : 64.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 29.16 seviyesinin altındaki kapanışlar, 26.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 29.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 31.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.75-23.70

Satım aralığı: 31.00-32.50

Yabancı Payı (%) : 23.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 193.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 183.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 199.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 183.00-175.00

Satım aralığı: 199.00-211.00

Yabancı Payı (%) : 19.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

KARDEMİR (D)

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 15.61 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 13.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.20-12.60

Satım aralığı: 15.20-15.30

Yabancı Payı (%) : 18.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.36 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 47.42 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 42.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 46.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 42.75-42.25

Satım aralığı: 46.75-48.75

Yabancı Payı (%) : 36.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.60-2.39

Satım aralığı: 3.28-3.34

Yabancı Payı (%) : 5.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan arttı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

10.61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.33 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.80-9.65

Satım aralığı: 10.30-10.80

Yabancı Payı (%) : 15.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 171.3 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 138.00 seviyesinde bulunurken direnç 203.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 138.00-127.00

Satım aralığı: 203.00-223.00

Yabancı Payı (%) : 41.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 21.56 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 18.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.60-17.60

Satım aralığı: 20.70-21.10

Yabancı Payı (%) : 44.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.45 puan azaldı.