BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.1.2019)
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ENDEKS TOPARLANMAYA BAŞLADI
Yeni yıla düşüşle başlayan BIST 100 endeksinin 88 bin puanın altını test ettiğini gördük. Bu seviyelerdeki desteklerinde tutunmayı başaran endeks yönünü yukarı çevirdi ve geçtiğimiz haftayı yüzde 3,22 yükseliş ile 91,687 puandan kapattı.
Endeksin yükselişinde ağırlıklı olarak Ford Otosan, Tofaş ve Arçelik hisselerindeki değer kazanımları etkili olurken sektörel bazda ise metal eşya, makina ve iletişim sektörleri haftalık bazda yüzde 9,93 ve yüzde 7,51 yükseliş ile ön plana çıktı.
Endeksin geçtiğimiz hafta ki ortalama işlem hacmi 6 milyar TL olarak gerçekleşirken BIST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde, 50 günlük hareketli ortalamasının ise altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yeni bir yükseliş trendine neden olabilir.
Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 92 ve 94 bin direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri çekilmelerde ise 90 ve 88 bin destek seviyeleri takip edilecek. BIST 100 endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın üst bandında doğru yönelirken endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 16,784 seviyesinde bulunuyor.
Yabancıların borsadaki payı yükselmeye devam ediyor. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,49 seviyesine ulaştı. Tahvil faizlerinde ise düşüş devam ediyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,94 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Yukarı yönlü bir seyir izlediği dikkat çekiyor. Yine de 6.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.75-5.65
Satım aralığı: 6.08-6.15
Yabancı Payı (%) : 59.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
ARÇELİK
ATAKTA
16.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 16.40 seviyesine yönlendirecektir. 16.11 seviyesindeki direncinin altına kalması halinde 14.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.50-13.20
Satım aralığı: 18.90-23.00
Yabancı Payı (%) : 63.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
ASELSAN
İZLENMELİ
22.64 – 23.74 aralığında hareket eden hisse 23.24 seviyesinin altında kapanışlarda 22.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.60-21.50
Satım aralığı: 23.50-25.25
Yabancı Payı (%) : 31.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
87.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 92.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 90 seviyesinin altına kayması halinde ise 86.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 87.00-84.00
Satım aralığı: 92.50-92.50
Yabancı Payı (%) : 64.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.37 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.49 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.37-1.35
Satım aralığı: 1.49-1.58
Yabancı Payı (%) : 61.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
7.22 – 7.69 aralığında hareket eden hisse 7.4 seviyesinin altında kapanışlarda 7.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.35-6.85
Satım aralığı: 7.43-7.90
Yabancı Payı (%) : 48.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
FORD OTOSAN
YÜKSELİŞTE
55.5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 55.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 63.00 seviyesine yönelebilir. 55.5 seviyesinin altına sarkmalarda ise 51.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 51.00-48.25
Satım aralığı: 63.00-76.50
Yabancı Payı (%) : 76.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
7.82-8.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.91 seviyesinin altında kapanışlarda 7.48 seviyesine gerileyebilir. 8.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.55 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.85-7.75
Satım aralığı: 7.95-8.00
Yabancı Payı (%) : 70.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.16 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.16-4.18
Satım aralığı: 4.32-4.36
Yabancı Payı (%) : 52.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE.
13.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.40 seviyesindeki dirence yönelebilir. 14.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.50-12.50
Satım aralığı: 17.40-20.80
Yabancı Payı (%) : 79.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.05-7.10
Satım aralığı: 7.40-7.55
Yabancı Payı (%) : 69.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 22.58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 24.06 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 24.90 seviyesine yönelebilir. 24.06 seviyesinin altında kapanışlarda 23.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.00-22.20
Satım aralığı: 24.90-26.50
Yabancı Payı (%) : 74.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ATAKTA
17.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 19.00 seviyesine yönlendirecektir. 17.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 16.40 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.40-16.20
Satım aralığı: 19.70-22.40
Yabancı Payı (%) : 76.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.
TURKCELL
ALICILAR GÜÇLÜ
11.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 13.20 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 12.76 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.20-12.00
Satım aralığı: 13.20-13.40
Yabancı Payı (%) : 87.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
3.63 – 3.79 aralığında hareket eden hisse 3.73 seviyesinin altında kapanışlarda 3.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.60-3.42
Satım aralığı: 3.80-3.88
Yabancı Payı (%) : 40.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
3.68-3.87 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.75 seviyesinin altında kapanışlarda 3.66 seviyesine gerileyebilir. 3.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.66-3.54
Satım aralığı: 3.80-3.86
Yabancı Payı (%) : 56.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.51 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
1.54-1.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.55 seviyesinin altında kapanışlarda 1.52 seviyesine gerileyebilir. 1.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.52-1.50
Satım aralığı: 1.58-1.63
Yabancı Payı (%) : 31.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.
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