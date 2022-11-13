ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.72 ile Hektaş ve yüzde 23.98 ile Ereğli Demir Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.54 ve yüzde 8.65 ile Sinpaş GMYO ve Aydem Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 54.89 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 39.88 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.81 yükselişle 4,467 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 240 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 107.03 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 85.92 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.38 seviyesinde.

CCI göstergesinin 167.08 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 4,388 ve 4,309 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 4,522 ve 4,577 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.69 baz puan azalarak yüzde 30.03 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.91 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 49.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 59.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 54.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49.50-46.00

Satım aralığı: 59.50-60.50

Yabancı Payı (%) : 52.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 73 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 77.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 86.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 68.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.00-63.00

Satım aralığı: 86.50-90.00

Yabancı Payı (%) : 9.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 82.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 80.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 80.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 84.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.50-73.00

Satım aralığı: 84.00-85.50

Yabancı Payı (%) : 18.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

135 – 150.5 aralığında hareket eden hisse 142.4 seviyesinin altında kapanışlarda 139.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 142.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 146.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 139.00-127.00

Satım aralığı: 146.00-155.00

Yabancı Payı (%) : 47.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 37.54 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 31.25 seviyesinde bulunurken direnç 41.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.25-30.75

Satım aralığı: 41.75-45.50

Yabancı Payı (%) : 19.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 23.04 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 24.96 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 27.50 seviyesine yönelebilir. 24.96 seviyesinin altında kapanışlarda 23.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.30-22.90

Satım aralığı: 27.50-29.00

Yabancı Payı (%) : 9.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 37.14 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 29.75 seviyesinde bulunurken direnç 46.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.75-22.60

Satım aralığı: 46.75-48.75

Yabancı Payı (%) : 12.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 28.34 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 30.4 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 33.25 seviyesine yönelebilir. 30.4 seviyesinin altında kapanışlarda 26.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.50-22.30

Satım aralığı: 33.25-36.25

Yabancı Payı (%) : 13.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.60 puan arttı.

İŞ GMYO

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.93 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.48 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.48-5.88

Satım aralığı: 8.30-10.00

Yabancı Payı (%) : 9.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.69 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

ATAKTA

64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 64 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 57.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-52.50

Satım aralığı: 67.50-70.00

Yabancı Payı (%) : 59.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

ATAKTA

37.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 39.50 seviyesine yönlendirecektir. 37.34 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 32.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.75-30.25

Satım aralığı: 39.50-40.25

Yabancı Payı (%) : 23.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.49 puan arttı.

KOZA ALTIN

ATAKTA

223.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 249 seviyesine yönlendirecektir. 223.3 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 201.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 201.00-192.00

Satım aralığı: 249.00-265.00

Yabancı Payı (%) : 22.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.

KARDEMİR (D)

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 12.41 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.91 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.50-12.30

Satım aralığı: 13.20-13.70

Yabancı Payı (%) : 14.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.54 puan arttı.

MİGROS TİCARET

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 131.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 139.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 150.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 125.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 125.00-109.00

Satım aralığı: 150.00-159.00

Yabancı Payı (%) : 34.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

GÜÇ KAYBEDİYOR

18.34 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.49 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.50-15.30

Satım aralığı: 18.80-18.80

Yabancı Payı (%) : 3.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13.93 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.80-13.70

Satım aralığı: 14.80-15.20

Yabancı Payı (%) : 14.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

PEGASUS

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 332.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 417.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 386.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 332.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 332.50-282.50

Satım aralığı: 417.50-455.00

Yabancı Payı (%) : 27.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.