BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.7.2019)
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ENDEKS 100 BİN DİRENCİNDE ZORLANDI
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 8.72 ile Çemtaş ve yüzde 8.20 ile Tüpraş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12.90 ve yüzde -10.42 ile Vestel ve Türk Hava Yolları hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.80 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.27 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.55 azalışla 97,098 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,136 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.19 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 54.21 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.39 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 99,028 ve 100,957 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 96,012 ve 94,926 destek seviyeleri söz konusu. Endekste bir Golden Cross durumu yaşanabilir.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.01 baz puan artarak yüzde 65.49 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.59 seviyesinde bulunuyor. ”
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.29 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.00-6.33
Satım aralığı: 7.70-8.05
Yabancı Payı (%) : 62.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.
ASELSAN
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 16.68 seviyesinin altındaki kapanışlar, 15.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 16.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.50-14.60
Satım aralığı: 17.90-18.10
Yabancı Payı (%) : 28.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
83.7 – 90.8 aralığında hareket eden hisse 87.35 seviyesinin altında kapanışlarda 82.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 92.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 82.00-78.00
Satım aralığı: 92.50-93.50
Yabancı Payı (%) : 62.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.14 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.22 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.15-1.08
Satım aralığı: 1.22-1.26
Yabancı Payı (%) : 39.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 9.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.35 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 9.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.75 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.35-8.30
Satım aralığı: 9.75-10.20
Yabancı Payı (%) : 72.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 6.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.60 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 6.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.43 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.45
Satım aralığı: 6.43-6.73
Yabancı Payı (%) : 59.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.2.21 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.04 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.04-1.98
Satım aralığı: 2.20-2.21
Yabancı Payı (%) : 9.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.49 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 49.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 51.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 54.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 50.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.00-48.00
Satım aralığı: 54.50-55.50
Yabancı Payı (%) : 59.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
8.76-9.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.93 seviyesinin altında kapanışlarda 8.70 seviyesine gerileyebilir. 9.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.70-7.90
Satım aralığı: 9.30-9.80
Yabancı Payı (%) : 71.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.68 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.86 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.48
Satım aralığı: 6.13-6.15
Yabancı Payı (%) : 47.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.52 puan arttı.
T.S.K.B.
YATAY HAREKET EDİYOR
0.83 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.76 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 0.79 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.76-0.72
Satım aralığı: 0.83-0.85
Yabancı Payı (%) : 27.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.37 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.60-20.30
Satım aralığı: 25.75-27.25
Yabancı Payı (%) : 73.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.19.53 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.00-16.40
Satım aralığı: 19.00-19.60
Yabancı Payı (%) : 77.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
12.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.20
Satım aralığı: 13.60-14.00
Yabancı Payı (%) : 87.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ALICILAR GÜÇLÜ
111.4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 126.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 124 seviyesinin altına kayması halinde ise 116.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 116.00-111.00
Satım aralığı: 137.00-158.00
Yabancı Payı (%) : 78.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-4.62
Satım aralığı: 5.48-5.80
Yabancı Payı (%) : 61.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 2.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.27 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 2.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.69 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.27-2.17
Satım aralığı: 2.56-2.76
Yabancı Payı (%) : 48.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.26 puan arttı.
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