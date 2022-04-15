ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.19 ile Sabancı Holding ve yüzde 19.82 ile Yapı ve Kredi Bank. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.80 ve yüzde 5.78 ile İş GMYO ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.52 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.57 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.55 yükselişle 2,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 55.78 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 86.01 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.19 seviyesinde. CCI göstergesinin 135.80 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,463 ve 2,450 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,487 ve 2,498 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.12 baz puan artarak yüzde 36.84 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 23.52 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 26.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 27.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.25-23.60

Satım aralığı: 29.75-30.00

Yabancı Payı (%) : 33.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

HACİMLİ ÇIKIYOR

2.98 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 2.98 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 3.32 seviyesini test edebilir. 2.98 seviyesinin altına kayması halinde 2.48 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.48-2.30

Satım aralığı: 3.32-3.46

Yabancı Payı (%) : 30.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

15.21-16.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.35 seviyesinin altında kapanışlarda 14.70 seviyesine gerileyebilir. 16.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.70-13.70

Satım aralığı: 16.10-16.50

Yabancı Payı (%) : 58.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.54 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 33.78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 35.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 33.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.50-29.75

Satım aralığı: 35.75-39.25

Yabancı Payı (%) : 29.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

FORD OTOSAN

GÜÇ KAYBEDİYOR

314.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 292.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 302.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 292.50-267.50

Satım aralığı: 307.50-337.50

Yabancı Payı (%) : 56.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.36 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

ALICILAR GÜÇLÜ

12.71 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 14.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 13.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.50-12.00

Satım aralığı: 14.50-14.80

Yabancı Payı (%) : 35.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.42 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

90.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 83.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 86.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 89.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 83.00-81.00

Satım aralığı: 89.00-90.00

Yabancı Payı (%) : 8.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

ATAKTA

21.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 21.38 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 17.90 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.90-16.10

Satım aralığı: 23.60-23.70

Yabancı Payı (%) : 9.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.02 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.92 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.78 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.92-4.38

Satım aralığı: 5.78-6.45

Yabancı Payı (%) : 0.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ATAKTA

39.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 39.78 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 35.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.25-33.50

Satım aralığı: 43.00-44.00

Yabancı Payı (%) : 11.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

OTOKAR

DİRENÇTE ZORLANDI

435.4-461 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 443 seviyesinin altında kapanışlarda 435.00 seviyesine gerileyebilir. 450.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 450.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 435.00-410.00

Satım aralığı: 450.00-470.00

Yabancı Payı (%) : 14.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

SASA POLYESTER

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 62.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 65.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 69.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 60.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60.50-53.50

Satım aralığı: 69.50-73.50

Yabancı Payı (%) : 2.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 16.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.50-14.10

Satım aralığı: 18.90-19.10

Yabancı Payı (%) : 25.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

ALICILAR GÜÇLÜ

12.31 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 14.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 13.36 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.40-11.70

Satım aralığı: 14.00-15.70

Yabancı Payı (%) : 36.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.85 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.51 seviyesinde bulunurken direnç 2.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.51-1.45

Satım aralığı: 2.08-2.24

Yabancı Payı (%) : 15.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

246.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 236.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 239.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 243.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 236.00-214.00

Satım aralığı: 243.00-262.50

Yabancı Payı (%) : 29.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.41 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.85 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.43 seviyesine yönelebilir. 5.85 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.35-4.98

Satım aralığı: 6.13-6.25

Yabancı Payı (%) : 1.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.