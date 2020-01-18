BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2020)
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ENDEKS YENİ REKORLAR PEŞİNDE
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.00 ile İndeks Bilgisayar ve yüzde 18.40 ile Halk GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.35 ve yüzde 5.51 ile Alarko GMYO ve Pegasus hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 12.43 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 4.74 milyar TL ile Petkim takip etti. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.37 yükselişle 121,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 20,700 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 14.19 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 75.23 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106.16 seviyesinde. CCI göstergesinin 126.65 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 120,756 ve 120,038 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 122,034 ve 122,593 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.52 baz puan artarak yüzde 62.80 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.39 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.40-20.00
Satım aralığı: 24.40-24.50
Yabancı Payı (%) : 25.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 48.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 47.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 47.50-46.00
Satım aralığı: 50.50-51.00
Yabancı Payı (%) : 65.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.05-8.35
Satım aralığı: 9.80-10.20
Yabancı Payı (%) : 44.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 72.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 71.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 71.00-67.50
Satım aralığı: 79.50-80.00
Yabancı Payı (%) : 73.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
12.01 – 12.41 aralığında hareket eden hisse 12.2 seviyesinin altında kapanışlarda 11.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.60
Satım aralığı: 12.90-13.00
Yabancı Payı (%) : 72.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
75.15-79 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 76.35 seviyesinin altında kapanışlarda 74.00 seviyesine gerileyebilir. 76.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 74.00-72.50
Satım aralığı: 77.00-77.50
Yabancı Payı (%) : 69.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-9.80
Satım aralığı: 10.50-11.00
Yabancı Payı (%) : 54.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 73.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 65.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 81.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 65.50-55.00
Satım aralığı: 81.50-86.50
Yabancı Payı (%) : 48.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.18 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.82-3.70
Satım aralığı: 4.18-4.24
Yabancı Payı (%) : 17.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 10.28 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.80-9.40
Satım aralığı: 11.10-11.20
Yabancı Payı (%) : 64.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
SODA SANAYİİ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 6.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.20-5.98
Satım aralığı: 6.45-6.55
Yabancı Payı (%) : 35.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.17 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
5.34 – 5.52 aralığında hareket eden hisse 5.38 seviyesinin altında kapanışlarda 5.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-5.03
Satım aralığı: 5.45-5.65
Yabancı Payı (%) : 27.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.22 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.29 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.18-1.10
Satım aralığı: 1.29-1.33
Yabancı Payı (%) : 35.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.00-13.70
Satım aralığı: 14.80-15.10
Yabancı Payı (%) : 85.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
126.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 116.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 121 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 116.00-109.00
Satım aralığı: 124.00-128.00
Yabancı Payı (%) : 70.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.29 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 14.47 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.20-13.90
Satım aralığı: 15.50-15.60
Yabancı Payı (%) : 41.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.84 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.54 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.34 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.54 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.54-2.48
Satım aralığı: 3.18-3.36
Yabancı Payı (%) : 46.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.85 puan arttı.
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