ENDEKSTE VOLATİLİTE YÜKSEK

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 39.11 ile Albaraka Türk ve yüzde 26.38 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 31.68 ve yüzde 9.33 ile Sinpaş GMYO ve Girişim Elektrik Sanayi hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.50 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 31.13 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.6 yükselişle 4,527 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 243 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 109.69 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 72.88 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.17 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 4,569 ve 4,612 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,470 ve 4,414 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.65 baz puan azalarak yüzde 29.35 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.69 seviyesinde bulunuyor.

AKSA

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 83.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 78.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.00-67.00

Satım aralığı: 83.00-88.00

Yabancı Payı (%) : 23.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 38.06 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 44.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.75-33.00

Satım aralığı: 44.00-45.00

Yabancı Payı (%) : 26.04

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.05 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.28-5.73

Satım aralığı: 7.05-7.40

Yabancı Payı (%) : 19.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 3125 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 3425 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 3790.00 seviyesine yönelebilir. 3425 seviyesinin altında kapanışlarda 3200.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3,200.00-2,775.00

Satım aralığı: 3,790.00-3,945.00

Yabancı Payı (%) : 7.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4.92 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.92-4.50

Satım aralığı: 6.08-6.18

Yabancı Payı (%) : 23.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.52 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 24.04 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.40-20.00

Satım aralığı: 28.00-28.25

Yabancı Payı (%) : 34.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.87 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

GÜÇ KAYBEDİYOR

22.76 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 19.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 21.12 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.80-18.60

Satım aralığı: 23.00-23.60

Yabancı Payı (%) : 50.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

ALICILAR GÜÇLÜ

8.78 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 10.10 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 9.58 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.75-8.60

Satım aralığı: 10.10-10.60

Yabancı Payı (%) : 3.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 9.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.30-8.95

Satım aralığı: 9.65-9.90

Yabancı Payı (%) : 34.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

71.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 65.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 66.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.00-60.50

Satım aralığı: 68.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 10.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.30-7.70

Satım aralığı: 13.40-13.40

Yabancı Payı (%) : 8.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

OTOKAR

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 620.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 910.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 772.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 620.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 620.00-570.00

Satım aralığı: 910.00-985.00

Yabancı Payı (%) : 10.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 38.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.75-30.75

Satım aralığı: 38.00-41.00

Yabancı Payı (%) : 43.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.

SASA POLYESTER

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 145.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 177.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 136.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 136.00-97.50

Satım aralığı: 177.00-210.00

Yabancı Payı (%) : 3.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

33.42-36.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 34.66 seviyesinin altında kapanışlarda 32.38 seviyesine gerileyebilir. 35.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 35.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.00-30.50

Satım aralığı: 35.75-38.50

Yabancı Payı (%) : 23.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.50-22.50

Satım aralığı: 24.00-24.60

Yabancı Payı (%) : 36.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

450 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 402.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 435.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 467.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 402.50-332.50

Satım aralığı: 467.50-520.00

Yabancı Payı (%) : 38.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.34 puan arttı.