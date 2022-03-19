ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.66 ile Ford Otosan ve yüzde 17.87 ile Mavi Giyim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.81 ve yüzde 7.82 ile Kervan Gıda ve Parsan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 21.41 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 13.94 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.48 yükselişle 2,134 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 145 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 31.63 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 65.06 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108.31 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 165.79 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,113 ve 2,092 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,145 ve 2,157 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.32 baz puan azalarak yüzde 37.51 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 25.92 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.04 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.00-6.95

Satım aralığı: 8.05-8.55

Yabancı Payı (%) : 50.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

İZLENMELİ

12.16 – 12.69 aralığında hareket eden hisse 12.41 seviyesinin altında kapanışlarda 12.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.20-12.00

Satım aralığı: 12.50-12.80

Yabancı Payı (%) : 6.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

75.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 80.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 78.35 seviyesinin altına kayması halinde ise 75.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.00-72.50

Satım aralığı: 80.00-81.00

Yabancı Payı (%) : 50.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.86 seviyesindeki dirence yönelebilir. 3.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.90 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.90-2.47

Satım aralığı: 3.86-5.08

Yabancı Payı (%) : 24.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.98 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 2.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 2.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.36 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.13 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.13-2.10

Satım aralığı: 2.36-2.45

Yabancı Payı (%) : 28.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

İZLENMELİ

13.86 – 14.64 aralığında hareket eden hisse 14.15 seviyesinin altında kapanışlarda 13.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.80-13.70

Satım aralığı: 14.40-14.80

Yabancı Payı (%) : 62.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

32.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 37.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 35.76 seviyesinin altına kayması halinde ise 32.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-30.25

Satım aralığı: 37.50-38.50

Yabancı Payı (%) : 28.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.50-4.30

Satım aralığı: 4.58-4.78

Yabancı Payı (%) : 1.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

HEKTAŞ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.70-13.30

Satım aralığı: 15.30-16.70

Yabancı Payı (%) :6.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

HACİMLİ ÇIKIYOR

35.78 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 35.78 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 41.00 seviyesini test edebilir. 35.78 seviyesinin altına kayması halinde 32.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.25-29.25

Satım aralığı: 41.00-52.00

Yabancı Payı (%) : 61.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇTE ZORLANDI

23.76-26.64 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.2 seviyesinin altında kapanışlarda 22.60 seviyesine gerileyebilir. 27.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.60-22.20

Satım aralığı: 27.50-29.50

Yabancı Payı (%) : 26.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.48 puan azaldı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 148.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 129.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 139.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 129.00-128.00

Satım aralığı: 149.00-159.00

Yabancı Payı (%) : 25.61

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -1.58 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.99 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.20-12.40

Satım aralığı: 16.60-17.50

Yabancı Payı (%) : 30.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.17 puan arttı.

MİGROS TİCARET

İZLENMELİ

42.46 – 44.58 aralığında hareket eden hisse 43.62 seviyesinin altında kapanışlarda 40.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 47.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.00-37.50

Satım aralığı: 47.00-54.50

Yabancı Payı (%) : 33.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.08 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-8.00

Satım aralığı: 8.70-9.00

Yabancı Payı (%) : 14.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.36 puan azaldı.

PEGASUS

ATAKTA

95.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 95.4 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 90.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 90.00-89.50

Satım aralığı: 106.00-112.00

Yabancı Payı (%) : 34.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.20 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 15.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 16.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.70-15.40

Satım aralığı: 18.00-18.80

Yabancı Payı (%) : 55.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.