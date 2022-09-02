ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 39.27 ile Vakıflar Bankası ve yüzde 31.28 ile T. Halk Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.80 ve yüzde 7.93 ile Garanti Bankası ve Akfen GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 22.25 milyar TL ile Petkim takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.69 yükselişle 3,143 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 173 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 76.79 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 76.91 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 109.99 seviyesinde.

Yukarı yönlü hareketlerde 3,175 ve 3,208 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 3,118 ve 3,093 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.62 baz puan azalarak yüzde 34.07 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.44 seviyesinde bulunuyor.

AKSA

GÜÇ KAYBEDİYOR

56.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 51.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 54.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 51.50-50.00

Satım aralığı: 58.00-58.00

Yabancı Payı (%) : 22.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

AKSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 27.38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 30.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.50-27.75

Satım aralığı: 30.75-31.00

Yabancı Payı (%) : 6.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

ARÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

71.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 65.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 69.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 65.00-60.50

Satım aralığı: 71.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 20.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 2425 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2310.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2340 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2,310.00-2,270.00

Satım aralığı: 2,380.00-2,385.00

Yabancı Payı (%) : 7.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.88 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.70-3.20

Satım aralığı: 4.26-4.60

Yabancı Payı (%) : 30.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.42 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 19.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.49 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.00-17.20

Satım aralığı: 19.30-19.70

Yabancı Payı (%) : 53.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.30.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.25-22.90

Satım aralığı: 29.50-30.75

Yabancı Payı (%) : 21.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

ATAKTA

116 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 123 seviyesine yönlendirecektir. 116 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 103.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 103.00-87.50

Satım aralığı: 123.00-136.00

Yabancı Payı (%) : 8.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.

HEKTAŞ

İZLENMELİ

39.4 – 42.46 aralığında hareket eden hisse 40.6 seviyesinin altında kapanışlarda 38.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 42.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.75-34.50

Satım aralığı: 42.00-45.50

Yabancı Payı (%) : 10.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 58.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 56.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 53.00-51.50

Satım aralığı: 59.50-62.00

Yabancı Payı (%) : 13.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

OTOKAR

ALICILAR GÜÇLÜ

473.5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 590.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 525.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 477.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 477.50-457.50

Satım aralığı: 590.00-635.00

Yabancı Payı (%) : 9.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.42 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.37 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.90-13.10

Satım aralığı: 15.00-15.30

Yabancı Payı (%) : 2.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

SASA POLYESTER

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 54.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 52.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 52.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 52.00-46.50

Satım aralığı: 52.50-58.50

Yabancı Payı (%) : 2.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

TURKCELL

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 22.76 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 21.46 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.10-17.80

Satım aralığı: 24.00-25.00

Yabancı Payı (%) : 76.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.70 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

ATAKTA

30.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 33.25 seviyesine yönlendirecektir. 30.42 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 27.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.50-25.00

Satım aralığı: 33.25-33.50

Yabancı Payı (%) : 20.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

84.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 91.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 89 seviyesinin altına kayması halinde ise 84.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 84.50-73.00

Satım aralığı: 91.00-102.00

Yabancı Payı (%) : 43.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.

TÜPRAŞ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 364 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 312.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 338.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 312.50-277.50

Satım aralığı: 375.00-377.50

Yabancı Payı (%) : 56.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.