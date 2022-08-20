ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.81 ile Şekerbank ve yüzde 26.60 ile İş Fin.Kir. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.96 ve yüzde 6.18 ile Anadolu Grubu Holding ve Aksa hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.32 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.05 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.28 yükselişle 3,020 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 168 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 62.40 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 85.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 114.07 seviyesinde. CCI göstergesinin 140.55 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,952 ve 2,884 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,061 ve 3,102 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.31 baz puan artarak yüzde 33.84 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 15.13 seviyesinde bulunuyor.

AKSA

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 57.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 55.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 59.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55.50-54.00

Satım aralığı: 59.00-59.00

Yabancı Payı (%) : 23.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.72 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

İZLENMELİ

28.84 – 32.2 aralığında hareket eden hisse 29.74 seviyesinin altında kapanışlarda 28.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 31.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.50-26.75

Satım aralığı: 30.25-32.75

Yabancı Payı (%) : 7.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

İZLENMELİ

2250 – 2442 aralığında hareket eden hisse 2300.1 seviyesinin altında kapanışlarda 2230.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2300.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2400.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2,230.00-2,180.00

Satım aralığı: 2,400.00-2,455.00

Yabancı Payı (%) : 7.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.36 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.36-2.98

Satım aralığı: 3.90-4.10

Yabancı Payı (%) : 32.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.29 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-14.20

Satım aralığı: 15.00-15.80

Yabancı Payı (%) : 60.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

İZLENMELİ

19.28 – 21.36 aralığında hareket eden hisse 19.94 seviyesinin altında kapanışlarda 19.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 20.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.20-18.50

Satım aralığı: 20.60-20.60

Yabancı Payı (%) : 53.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

28.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 31.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 29.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 28.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-26.75

Satım aralığı: 31.50-35.00

Yabancı Payı (%) : 21.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.23 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.86 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.28 seviyesine yönelebilir. 5.86 seviyesinin altında kapanışlarda 5.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.20-5.20

Satım aralığı: 6.28-6.75

Yabancı Payı (%) : 1.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

İŞ GMYO

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

18.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.40-15.80

Satım aralığı: 18.20-20.60

Yabancı Payı (%) : 9.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

48.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 56.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 51.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 48.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48.00-46.50

Satım aralığı: 56.50-63.00

Yabancı Payı (%) : 11.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

OTOKAR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 485 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 471.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 447.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 471.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 496.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 470.00-447.50

Satım aralığı: 472.50-497.50

Yabancı Payı (%) : 9.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13.17 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.10-12.80

Satım aralığı: 14.60-15.00

Yabancı Payı (%) : 2.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

SASA POLYESTER

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 52.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 52.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48.25-44.75

Satım aralığı: 57.50-58.00

Yabancı Payı (%) : 2.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 22.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 25.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 28.09 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 23.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.00-22.10

Satım aralığı: 26.75-27.00

Yabancı Payı (%) : 24.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

17 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.06 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-13.50

Satım aralığı: 17.70-17.80

Yabancı Payı (%) : 37.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

ATAKTA

3.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 3.93 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 3.08 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.08-2.52

Satım aralığı: 4.66-4.76

Yabancı Payı (%) : 12.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR

İZLENMELİ

225 – 238 aralığında hareket eden hisse 234.7 seviyesinin altında kapanışlarda 231.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 234.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 239.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :231.00-229.00

Satım aralığı: 239.00-240.00

Yabancı Payı (%) : 32.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.