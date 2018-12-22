BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.12.2018)
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ENDEKSTE TOPARLANMA HAREKETİ
Güçlü desteklerinde tutunmayı başaran ve 89,500 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra yönünü yukarı çeviren BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1,47 değer yükseliş ile 91,861 puandan kapattı. BIST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde hareket ederken 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi alıcıların güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 93 ve 95 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 91 ve 89 bin destek seviyeleri takip edilecek. İçerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta seviyelerinde bulunan BIST 100 endeksinin dolar bazındaki fiyatı ise 17,464 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 1.2 puan artarak yüzde 64,87 seviyesi ulaşırken 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20,87 seviyesinde bulunuyor. Endeksin yönünü yukarı çevirmesi ve yabancı payının yükselişe geçmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz hafta FED’in faiz artırımı sonrası da 2019 yılına ait faiz artırım beklentilerinin aşağı çekilmesi piyasalarda olumlu etki yarattı. Önümüzdeki hafta endekste 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların geçilip geçilemeyeceği takip edilecek.
AKBANK
ALICILAR GÜÇLÜ
6.34 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.33 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.88 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.53 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.53-6.25
Satım aralığı: 7.33-7.65
Yabancı Payı (%) : 60.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
15.17-15.92 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.5 seviyesinin altında kapanışlarda 14.67 seviyesine gerileyebilir. 16.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.40-15.20
Satım aralığı: 15.50-15.70
Yabancı Payı (%) : 63.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.12 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 1.01 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.01-1.00
Satım aralığı: 1.12-1.14
Yabancı Payı (%) : 30.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 1.47 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.51 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.51-1.48
Satım aralığı: 1.64-1.67
Yabancı Payı (%) : 61.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.90-13.80
Satım aralığı: 14.60-15.10
Yabancı Payı (%) : 78.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
KOZA ALTIN
GÜÇ KAYBEDİYOR
53.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.45 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.75-44.75
Satım aralığı: 52.50-53.00
Yabancı Payı (%) : 56.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.89 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.85 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.93 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.36 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.93-6.70
Satım aralığı: 7.65-8.40
Yabancı Payı (%) : 58.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.
KARDEMİR (D)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 2.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.49 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.16 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.16-1.92
Satım aralığı: 2.37-2.82
Yabancı Payı (%) : 22.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.86 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.10-5.08
Satım aralığı: 5.20-5.25
Yabancı Payı (%) : 44.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.71 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.7.65 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.60-6.23
Satım aralığı: 7.45-7.55
Yabancı Payı (%) : 52.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.23 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.03-4.96
Satım aralığı: 5.35-5.43
Yabancı Payı (%) : 45.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 21.4 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 23.28 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 24.50 seviyesine yönelebilir. 23.28 seviyesinin altında kapanışlarda 22.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.00-21.00
Satım aralığı: 24.50-25.00
Yabancı Payı (%) : 25.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 21.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.80-20.50
Satım aralığı: 23.30-24.90
Yabancı Payı (%) : 73.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE.
15.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 16.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.40-14.90
Satım aralığı: 18.00-19.60
Yabancı Payı (%) : 59.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.64 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 3.63 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 3.96 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.32 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.74 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.74-3.68
Satım aralığı: 4.32-4.50
Yabancı Payı (%) : 41.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.67 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.08 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.80-3.76
Satım aralığı: 4.08-4.16
Yabancı Payı (%) : 57.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.66 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.57-1.56
Satım aralığı: 1.66-1.67
Yabancı Payı (%) :29.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.
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