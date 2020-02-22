BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.2.2020) - Ekonomist

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.2.2020)
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ENDEKS DÜŞÜŞ SEYRİNDE
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.23 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 10.29 ile Koza Madencilik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 19.87 ve yüzde 16.89 ile Erbosan ve Karel Elektronik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.80 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 8.18 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.76 azalışla 116,829 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,208 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.56 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.
RSI göstergesi 42.12 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.51 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -211.44 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 118,012 ve 119,195 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası geri çekilmelerde ise 115,050 ve 113,271 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.76 baz puan azalarak yüzde 59.73 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 11.93 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
30.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-23.10
Satım aralığı: 32.00-33.00
Yabancı Payı (%) : 29.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
1.93 – 2.04 aralığında hareket eden hisse 1.98 seviyesinin altında kapanışlarda 1.94 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.94-1.92
Satım aralığı: 2.00-2.04
Yabancı Payı (%) : 43.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 1.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.44 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 1.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.65 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.44-1.31
Satım aralığı: 1.65-1.69
Yabancı Payı (%) : 35.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.13 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.70-8.30
Satım aralığı: 9.15-9.35
Yabancı Payı (%) : 44.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
11.76 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.19 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.09 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.70-9.90
Satım aralığı: 11.70-12.20
Yabancı Payı (%) : 70.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 6.47 seviyesinin altındaki kapanışlar, 6.10 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 6.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.15 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.10-5.50
Satım aralığı: 7.15-7.50
Yabancı Payı (%) : 56.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
KARDEMİR (D)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.99 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.82 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.76-2.72
Satım aralığı: 2.86-2.88
Yabancı Payı (%) : 20.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.35 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-10.60
Satım aralığı: 13.90-14.70
Yabancı Payı (%) : 54.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.56 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
66.25-72.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 68.6 seviyesinin altında kapanışlarda 66.00 seviyesine gerileyebilir. 70.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 72.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 66.00-63.00
Satım aralığı: 70.00-76.50
Yabancı Payı (%) : 39.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.54
Satım aralığı: 5.35-5.48
Yabancı Payı (%) : 24.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.12 puan azaldı.
T.S.K.B.
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.34 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.19-1.12
Satım aralığı: 1.34-1.37
Yabancı Payı (%) : 34.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNE YAKIN
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 24.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.50-23.30
Satım aralığı: 26.50-28.00
Yabancı Payı (%) : 69.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
19.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 17.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 17.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.10-13.60
Satım aralığı: 18.80-19.10
Yabancı Payı (%) : 46.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.30-14.20
Satım aralığı: 14.60-14.70
Yabancı Payı (%) : 84.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 15.33 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.52 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.90-13.50
Satım aralığı: 14.90-15.20
Yabancı Payı (%) : 35.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 6.03 seviyesinin altındaki kapanışlar, 5.68 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 6.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.48 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.38
Satım aralığı: 6.48-6.50
Yabancı Payı (%) : 63.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.39 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.13-5.95
Satım aralığı: 6.38-6.43
Yabancı Payı (%) : 30.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.
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