BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.6.2019)
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ENDEKSTE VOLATİLİTE DÜŞÜK
Endekste görece sakin bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.26 ile İttifak Holding ve yüzde 14.96 ile Vestel olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.05 ve yüzde -16.85 ile Polisan Holding ve İş Fin.Kir. hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.32 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.67 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.56 yükselişle 94,022 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,406 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.17 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 60.01 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.79 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 93,239 ve 92,456 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 94,592 ve 95,161 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.39 baz puan artarak yüzde 64.61 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 19.44 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.08 seviyesindeki dirence yönelebilir. 6.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-6.05
Satım aralığı: 7.08-7.38
Yabancı Payı (%) : 61.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
ARÇELİK
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 17.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.42 seviyesindeki dirence yönelebilir. 19.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.30-15.50
Satım aralığı: 20.40-24.10
Yabancı Payı (%) : 70.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.80-16.70
Satım aralığı: 18.00-19.10
Yabancı Payı (%) : 29.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
77.6-81.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 77.7 seviyesinin altında kapanışlarda 75.50 seviyesine gerileyebilir. 79.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 82 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 75.50-74.50
Satım aralığı: 79.50-81.00
Yabancı Payı (%) : 62.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER ZORLANDI
1.07 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.15 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.12 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.07 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.07-1.05
Satım aralığı: 1.15-1.17
Yabancı Payı (%) : 37.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.11 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.16 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.06 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.11-1.01
Satım aralığı: 1.16-1.25
Yabancı Payı (%) : 54.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.
ENERJİSA ENERJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.19 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.88-4.66
Satım aralığı: 5.38-5.43
Yabancı Payı (%) : 48.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
7.84 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.95 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.48
Satım aralığı: 8.90-9.85
Yabancı Payı (%) : 71.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 5.15 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.95 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.15 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.15-4.86
Satım aralığı: 5.95-6.68
Yabancı Payı (%) : 58.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7.72 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.37 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 8.75 seviyesine yönelebilir. 8.37 seviyesinin altında kapanışlarda 7.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.70-7.60
Satım aralığı: 8.75-9.10
Yabancı Payı (%) : 70.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
ŞİŞE CAM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.83 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.08-4.78
Satım aralığı: 5.18-5.38
Yabancı Payı (%) : 44.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.00-16.10
Satım aralığı: 19.50-21.80
Yabancı Payı (%) : 77.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.77 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.00-11.60
Satım aralığı: 12.80-13.70
Yabancı Payı (%) : 87.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 121 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 109.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 109.00-106.00
Satım aralığı: 120.00-122.00
Yabancı Payı (%) : 80.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.56 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.87 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.54 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.54-4.40
Satım aralığı: 5.10-5.18
Yabancı Payı (%) : 61.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
3.56 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.02 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 3.87 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.68 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.68-3.66
Satım aralığı: 4.02-4.18
Yabancı Payı (%) : 61.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.06 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.04-2.06
Satım aralığı: 2.50-2.68
Yabancı Payı (%) : 46.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.36 puan arttı.
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