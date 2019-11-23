BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.11.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.09 ile Alarko GMYO ve yüzde 20.38 ile Tukaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 26.49 ve yüzde 8.12 ile Metro Holding ve Gübre Fabrikaları hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.20 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.15 yükselişle 106,588 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,734 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.8 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 65.71 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.38 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 107,382 ve 108,176 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 105,907 ve 105,226 destek seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.29 baz puan artarak yüzde 63.91 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.86 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.79 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.90-18.70
Satım aralığı: 19.50-19.70
Yabancı Payı (%) : 24.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
44.76-46.16 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 44.98 seviyesinin altında kapanışlarda 44.00 seviyesine gerileyebilir. 44.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 44.00-43.75
Satım aralığı: 46.00-47.00
Yabancı Payı (%) : 64.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
1.65 – 1.75 aralığında hareket eden hisse 1.7 seviyesinin altında kapanışlarda 1.59 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.67-1.61
Satım aralığı: 1.74-1.78
Yabancı Payı (%) : 47.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
YÜKSELİŞ SEYRİNDE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.29 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.57 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.29 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.29-1.20
Satım aralığı: 1.57-1.68
Yabancı Payı (%) : 52.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.03 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.08 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.63 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.08-6.85
Satım aralığı: 8.00-8.15
Yabancı Payı (%) : 42.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.13-6.05
Satım aralığı: 6.38-6.48
Yabancı Payı (%) : 57.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.33 – 2.42 aralığında hareket eden hisse 2.37 seviyesinin altında kapanışlarda 2.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.28-2.20
Satım aralığı: 2.43-2.45
Yabancı Payı (%) : 18.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.
PEGASUS
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 78.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 75.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 75.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 82.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 69.00-64.00
Satım aralığı: 82.50-84.00
Yabancı Payı (%) : 49.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
3.66 – 3.8 aralığında hareket eden hisse 3.71 seviyesinin altında kapanışlarda 3.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.60-3.52
Satım aralığı: 3.78-3.80
Yabancı Payı (%) : 19.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
T.S.K.B.
ALICILAR GÜÇLÜ
0.93 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.06 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 0.94 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.94-0.92
Satım aralığı: 1.06-1.08
Yabancı Payı (%) : 37.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 28.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-25.00
Satım aralığı: 28.50-29.75
Yabancı Payı (%) : 74.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 18.35 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.30
Satım aralığı: 19.70-21.30
Yabancı Payı (%) : 58.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.66 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 24.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.50-21.70
Satım aralığı: 25.00-26.25
Yabancı Payı (%) : 72.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
121.8 – 129.1 aralığında hareket eden hisse 125.7 seviyesinin altında kapanışlarda 124.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 125.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 132.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 124.00-121.00
Satım aralığı: 126.00-129.00
Yabancı Payı (%) : 75.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.10
Satım aralığı: 14.70-15.00
Yabancı Payı (%) : 42.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.55-5.95
Satım aralığı: 7.65-7.80
Yabancı Payı (%) : 67.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 4.77 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.07 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.30 seviyesine yönelebilir. 5.07 seviyesinin altında kapanışlarda 4.66 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.66-4.36
Satım aralığı: 5.30-5.95
Yabancı Payı (%) : 63.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.
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