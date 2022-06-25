ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.58 ile Ege Endüstri ve yüzde 20.63 ile Tekfen Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.23 ve yüzde 6.22 ile İskenderun Demir Çelik ve Oyak Çimento hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 25.09 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 15.83 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.33 yükselişle 2,543 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 147 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 35.36 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin orta vadeli ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 53.66 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.04 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,577 ve 2,610 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,522 ve 2,500 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.09 baz puan azalarak yüzde 33.78 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 25.45 seviyesinde bulunuyor.

BİM MAĞAZALAR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

79.05 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 87.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 84.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 79.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 83.00-82.50

Satım aralığı: 87.00-89.00

Yabancı Payı (%) : 47.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 2,399 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1900.00 seviyesinde bulunurken direnç 2,725 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,900.00-1,820.00

Satım aralığı: 2,725.00-2,965.00

Yabancı Payı (%) : 6.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

İZLENMELİ

2.55 – 2.67 aralığında hareket eden hisse 2.59 seviyesinin altında kapanışlarda 2.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.52-2.46

Satım aralığı: 2.68-2.68

Yabancı Payı (%) : 28.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

FORD OTOSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 284.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 302 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 312.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 292.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 292.50-290.00

Satım aralığı: 312.50-322.50

Yabancı Payı (%) : 50.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

İZLENMELİ

70.85 – 76.40 aralığında hareket eden hisse 71.75 seviyesinin altında kapanışlarda 70.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 71.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 70.00-68.00

Satım aralığı: 73.50-77.50

Yabancı Payı (%) : 6.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

HEKTAŞ

İZLENMELİ

32.12 – 33.66 aralığında hareket eden hisse 32.98 seviyesinin altında kapanışlarda 32.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-27.00

Satım aralığı: 33.25-39.25

Yabancı Payı (%) : 8.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

59.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 52.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 54.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 52.50-47.00

Satım aralığı: 57.00-61.00

Yabancı Payı (%) : 10.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

ALICILAR GÜÇLÜ

50.95 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 60.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 55.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 49.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49.75-45.50

Satım aralığı: 60.50-60.50

Yabancı Payı (%) : 41.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

TURKCELL

İZLENMELİ

17.42 – 18.27 aralığında hareket eden hisse 17.7 seviyesinin altında kapanışlarda 17.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.00-16.10

Satım aralığı: 18.40-20.10

Yabancı Payı (%) : 81.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 47.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 50.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 51.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 48.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48.50-43.75

Satım aralığı: 51.50-56.00

Yabancı Payı (%) : 30.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 23.56 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 20.10 seviyesinde bulunurken direnç 27.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.10-17.60

Satım aralığı: 27.25-36.25

Yabancı Payı (%) : 17.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.25 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DİRENÇTE ZORLANDI

65.1-67.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 65.3 seviyesinin altında kapanışlarda 61.50 seviyesine gerileyebilir. 70.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61.50-60.50

Satım aralığı: 70.00-75.50

Yabancı Payı (%) : 35.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.23 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.13 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.24 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.11-2.02

Satım aralığı: 2.24-2.41

Yabancı Payı (%) : 11.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.14 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.97 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.20-8.90

Satım aralığı: 9.40-9.85

Yabancı Payı (%) : 28.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.

TÜPRAŞ

İZLENMELİ

257.1 – 272.4 aralığında hareket eden hisse 266.6 seviyesinin altında kapanışlarda 262.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 266.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 280.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 262.50-257.50

Satım aralığı: 267.50-277.50

Yabancı Payı (%) : 53.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.96-3.92

Satım aralığı: 4.20-4.24

Yabancı Payı (%) : 1.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

VESTEL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 24.72 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 26.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 24.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 24.80-24.60

Satım aralığı: 26.00-26.75

Yabancı Payı (%) : 5.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.