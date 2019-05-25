BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.5.2019)
Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.67 ile Metro Holding ve yüzde 15.41 ile Sasa Polyester olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -23.30 ve yüzde -16.03 ile Galatasaray Sportif ve Albaraka Türk hisseleri oldu.
Endeks ve sektör bazlı olarak bakıldığında ise en çok düşen endeksler yüzde 12,34 ile Spor endeksi olurken onu 7,79 ile teknoloji endeksi takip etti. Yükselen endekslere bakıldığında ise İnşaat ve ticaret sektörleri 2.49 ve 2.47’lik artış gösterdi. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.83 azalışla 86,072 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,052 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 5.42 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.
Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının altında kalması endeksteki satış baskısını devam ettirecektir. Aşağı yönlü hareketlerde 85,207 ve 84,341 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
AKBANK
YUKARI YÖNDE ZORLANDI
5.49-5.87 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.71 seviyesinin altında kapanışlarda 5.58 seviyesine gerileyebilir. 5.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.58-5.40
Satım aralığı: 5.78-6.10
Yabancı Payı (%) : 61.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 86,717 ve 87,362 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.11 baz puan artarak yüzde 63.90 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 25.64 seviyesinde bulunuyor.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
70.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 76.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 73.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 70.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 70.00-68.50
Satım aralığı: 76.50-78.50
Yabancı Payı (%) : 62.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
YATAY SEYREDİYOR
1.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 0.97 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.02-1.00
Satım aralığı: 1.05-1.05
Yabancı Payı (%) : 35.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 1.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.94 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 1.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.29 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.94-0.90
Satım aralığı: 1.29-1.44
Yabancı Payı (%) : 57.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.
ENERJİSA ENERJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.94 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.07 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.94-4.84
Satım aralığı: 5.25-5.27
Yabancı Payı (%) : 48.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.15-7.10
Satım aralığı: 7.45-7.65
Yabancı Payı (%) : 46.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.
FORD OTOSAN
İZLENMELİ
48.5 – 51.3 aralığında hareket eden hisse 51 seviyesinin altında kapanışlarda 49.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 54.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 49.50-48.75
Satım aralığı: 51.50-52.50
Yabancı Payı (%) : 74.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.03-7.69 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.5 seviyesinin altında kapanışlarda 7.23 seviyesine gerileyebilir. 7.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.65 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.23-6.95
Satım aralığı: 7.65-8.25
Yabancı Payı (%) : 69.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
4.79 – 5.07 aralığında hareket eden hisse 5.04 seviyesinin altında kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.62
Satım aralığı: 5.13-5.55
Yabancı Payı (%) : 56.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.98-6.78
Satım aralığı: 7.25-7.65
Yabancı Payı (%) : 70.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.13 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.36 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.13-6.70
Satım aralığı: 7.75-8.00
Yabancı Payı (%) : 55.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
4.96 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 5.98 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 5.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.10-4.80
Satım aralığı: 5.98-6.05
Yabancı Payı (%) : 44.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
24.08 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 21.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.60-19.40
Satım aralığı: 24.60-25.75
Yabancı Payı (%) : 73.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 16.45 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 14.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.60-14.40
Satım aralığı: 16.90-17.70
Yabancı Payı (%) : 77.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.00-10.70
Satım aralığı: 11.60-12.30
Yabancı Payı (%) : 87.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEK SEVİYESİNDE
116.4-121.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 118.2 seviyesinin altında kapanışlarda 116.00 seviyesine gerileyebilir. 120.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 120.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 116.00-112.00
Satım aralığı: 120.00-126.00
Yabancı Payı (%) : 81.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.38-3.10
Satım aralığı: 3.72-4.28
Yabancı Payı (%) : 62.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.90 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?