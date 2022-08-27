KAR SATIŞLARINA DİKKAT

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.83 ile Vakıflar Bankası ve yüzde 28.22 ile Albaraka Türk olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16.64 ve yüzde -5.15 ile QUA Granite Hayal Yapı ve Coca Cola İçecek hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 35.19 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.66 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.17 yükselişle 3,146 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 173 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 73.88 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

CCI göstergesinin 126.91 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,105 ve 3,063 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,188 ve 3,230 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.93 baz puan artarak yüzde 35.11 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.67 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

ALICILAR GÜÇLÜ

38.74 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 46.73 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 42.46 seviyesinin altına kayması halinde ise 38.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.25-33.25

Satım aralığı: 44.50-48.75

Yabancı Payı (%): 51.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

AKBANK

YÜKSELİŞTE

11.98 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 11.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 13.10 seviyesine yönelebilir. 11.98 seviyesinin altına sarkmalarda ise 10.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.20-9.15

Satım aralığı: 13.10-13.30

Yabancı Payı (%): 52.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

45.4-47.92 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 46.58 seviyesinin altında kapanışlarda 42.00 seviyesine gerileyebilir. Bu seviyelerde tutunabilirse 50.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.00-37.25

Satım aralığı: 50.50-52.00

Yabancı Payı (%): 16.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 25.26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 24.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 28.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.50-23.40

Satım aralığı: 28.00-28.25

Yabancı Payı (%): 23.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 17.20-17.60 aralığındaki direncini kırabilirse 18.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.60-14.50

Satım aralığı: 18.20-18.40

Yabancı Payı (%): 60.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

FORD OTOSAN

SIKIŞIYOR

326.4 – 344 aralığında hareket eden hisse 338.9 seviyesinin altında kapanışlarda 327.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 338.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 347.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 327.50-297.50

Satım aralığı: 347.50-370.00

Yabancı Payı (%): 47.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 25 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 24.10 seviyesinde bulunurken direnç 30.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.80-16.30

Satım aralığı: 30.00-31.50

Yabancı Payı (%): 8.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 23.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.70-23.40

Satım aralığı: 26.00-26.50

Yabancı Payı (%): 9.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

İŞ GMYO

İZLENMELİ

17.26 – 17.95 aralığında hareket eden hisse 17.68 seviyesinin altında kapanışlarda 17.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.20-16.30

Satım aralığı: 18.00-19.50

Yabancı Payı (%): 9.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

İZLENMELİ

45.72 – 48.88 aralığında hareket eden hisse 47.00 seviyesinin altında kapanışlarda 42.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 51.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.50-39.25

Satım aralığı: 51.50-52.00

Yabancı Payı (%): 62.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

MİGROS TİCARET

YÜKSELİŞ SEYRİNDE

Kar satışları etkili olabilir. Bu seviyelerde tutunabilirse 93.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 81.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 68.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Hacimde azalma görülüyor.

Alım aralığı: 68.50-57.50

Satım aralığı: 93.50-97.50

Yabancı Payı (%): 37.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENCİNDE

26.00 seviyesindeki direncinde. Bu seviyeyi kırmayı başarabilirse, 27.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.60-21.10

Satım aralığı: 27.00-28.50

Yabancı Payı (%): 48.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 26.04 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 23.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.50-22.50

Satım aralığı: 25.25-26.25

Yabancı Payı (%): 23.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.70-13.80

Satım aralığı: 16.90-18.70

Yabancı Payı (%): 38.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

60.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 62.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.50-55.50

Satım aralığı: 64.00-68.00

Yabancı Payı (%): 43.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

VESTEL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 28.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.00-25.75

Satım aralığı: 31.25-32.25

Yabancı Payı (%): 4.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

YAPI VE KREDİ BANK.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 7 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.60 seviyesinde bulunurken direnç 8.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5.60-4.98

Satım aralığı: 8.15-8.40

Yabancı Payı (%): 18.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.