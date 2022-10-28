ENDEKSTE DİKKAT BİLANÇOLARDA

Endekste hareket yatay. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.27 ile Net Holding ve yüzde 24.13 ile İş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.34 ve yüzde 7.39 ile Pasifik GYO ve Başkent Doğalgaz GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 34.43 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 16.54 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.86 yükselişle 3,935 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 212 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftadaki ortalama işlem hacmi 72.52 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 73.74 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 110.16 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 3,981 ve 4,028 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 3,897 ve 3,860 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.56 baz puan azalarak yüzde 31.29 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.48 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 49.62 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 46.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 48.38 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.00-44.00

Satım aralığı: 50.50-50.50

Yabancı Payı (%) : 51.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 64.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 63.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 63.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.00-58.00

Satım aralığı: 66.00-68.50

Yabancı Payı (%) : 9.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

ARÇELİK

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 71.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 75.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 81.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 71.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 71.50-71.50

Satım aralığı: 81.00-86.00

Yabancı Payı (%) :18.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.29 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

33.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.75-30.00

Satım aralığı: 32.75-34.25

Yabancı Payı (%) : 21.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 6.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.63 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.07 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.63-5.38

Satım aralığı: 6.63-6.93

Yabancı Payı (%) : 24.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.19 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 18.75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.00-18.00

Satım aralığı: 19.80-20.60

Yabancı Payı (%) : 43.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.93 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

İZLENMELİ

17.66 – 19.11 aralığında hareket eden hisse 18.21 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.70-17.60

Satım aralığı: 18.70-19.20

Yabancı Payı (%) : 50.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8.98 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.47 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.80

Satım aralığı: 9.20-10.00

Yabancı Payı (%) : 1.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.30 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.85-8.80

Satım aralığı: 10.30-11.20

Yabancı Payı (%) : 35.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 57.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 62 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 63.50 seviyesine yönelebilir. 62 seviyesinin altında kapanışlarda 59.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.50-57.50

Satım aralığı: 63.50-64.00

Yabancı Payı (%) : 10.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇTE ZORLANDI

7.3-8.28 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.1 seviyesinin altında kapanışlarda 7.75 seviyesine gerileyebilir. 8.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.75-6.13

Satım aralığı: 8.35-10.20

Yabancı Payı (%) : 6.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

OTOKAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

558 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 490.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 517.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 490.00-460.00

Satım aralığı: 545.00-550.00

Yabancı Payı (%) : 11.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

34.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 30.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 35.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.25-28.00

Satım aralığı: 35.50-36.25

Yabancı Payı (%) : 44.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

SASA POLYESTER

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 103.9 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 87.00 seviyesinde bulunurken direnç 115.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 87.00-68.50

Satım aralığı: 115.00-131.00

Yabancı Payı (%) : 3.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 30.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 33.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 35.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 30.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.00-27.50

Satım aralığı: 35.75-36.25

Yabancı Payı (%) : 23.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇTE ZORLANDI

23.46-25.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.74 seviyesinin altında kapanışlarda 22.80 seviyesine gerileyebilir. 25.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.80-20.30

Satım aralığı: 25.00-26.50

Yabancı Payı (%) : 38.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 326.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 350.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 365.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 325.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 325.00-280.00

Satım aralığı: 365.00-407.50

Yabancı Payı (%) : 30.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.65 puan azaldı.