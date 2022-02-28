ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.31 ile İskenderun Demir Çelik ve yüzde 10.23 ile Aksa olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.81 ve yüzde 13.65 ile Tekfen Holding ve Enka İnşaat hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 20.51 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 14.49 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.94 azalışla 1,952 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 137 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 28.37 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 45.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.57 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -161.17 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,891 ve 1,829 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,989 ve 2,027 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan artarak yüzde 40.23 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 24.06 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

20.08 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 18.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 18.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.40-15.40

Satım aralığı: 19.10-21.40

Yabancı Payı (%) : 8.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 56.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 55.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 55.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 56.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :54.00-52.00

Satım aralığı: 56.50-57.00

Yabancı Payı (%) : 28.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

ASELSAN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :19.90-19.80

Satım aralığı: 21.20-21.90

Yabancı Payı (%) :32.71

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DÜŞÜŞTE

2.37 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.29 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :1.80-1.60

Satım aralığı:2.29-2.30

Yabancı Payı (%) :27.23

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.63 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 13.46 seviyesinin altındaki kapanışlar, 12.90 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 13.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.10 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.90-12.20

Satım aralığı:14.10-14.30

Yabancı Payı (%) :61.98

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 28.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 34.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 31.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.50-26.25

Satım aralığı: 34.50-41.50

Yabancı Payı (%) :29.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

11.92 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.57 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.38 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.10-10.50

Satım aralığı: 11.80-12.20

Yabancı Payı (%) : 40.30

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DÜŞÜŞTE

4.89 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :4.12-3.88

Satım aralığı:4.80-4.82

Yabancı Payı (%) : 3.63

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

HEKTAŞ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 13.07 seviyesinin altındaki kapanışlar, 11.90 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 13.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-12.20

Satım aralığı: 14.00-14.30

Yabancı Payı (%) : 5.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 7.92 seviyesinin altındaki kapanışlar, 7.30 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 7.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.45 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.30-6.63

Satım aralığı:8.45-8.55

Yabancı Payı (%) : 36.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 34.65 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :28.75-26.00

Satım aralığı: 33.00-33.25

Yabancı Payı (%) : 64.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

22.54 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.50-16.50

Satım aralığı: 21.70-22.50

Yabancı Payı (%) : 25.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

KOZA ALTIN

DÜŞÜŞTE

129.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 116.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 116.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 125.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 107.00-92.50

Satım aralığı:125.00-134.00

Yabancı Payı (%) : 21.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

12.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.57 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.32 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.10-10.90

Satım aralığı:11.60-11.60

Yabancı Payı (%) : 22.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

PETKİM

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 7.48 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.48-7.45

Satım aralığı: 8.20-8.50

Yabancı Payı (%) : 19.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

PEGASUS

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 100.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 86.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 100.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 111.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 86.00-74.00

Satım aralığı: 111.00-116.00

Yabancı Payı (%) : 45.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 16.23 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.40-14.80

Satım aralığı: 15.70-16.20

Yabancı Payı (%) : 57.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.