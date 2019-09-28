BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.9.2019)
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ENDEKS 7 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.09 ile İttifak Holding ve yüzde 22.05 ile Adese Alışveriş Ticaret olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -2.43 ve yüzde -2.31 ile Konya Çimento ve Odaş Elektrik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.27 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.9 yükselişle 105,152 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,559 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.94 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 66.88 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.17 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 158.29 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 103,161 ve 101,171 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 106,192 ve 107,233 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.58 baz puan artarak yüzde 65.02 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.13 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
ATAKTA
8.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.80 seviyesine yönlendirecektir. 8.27 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.45 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :7.45-7.35
Satım aralığı: 9.55-10.80
Yabancı Payı (%) : 62.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 18.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.10-17.40
Satım aralığı: 19.40-20.80
Yabancı Payı (%) : 68.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 18.45 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.50
Satım aralığı: 21.40-22.50
Yabancı Payı (%) : 27.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.11 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 49.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 49.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 49.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.25-47.50
Satım aralığı: 50.00-50.00
Yabancı Payı (%) : 65.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.59 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.40-1.32
Satım aralığı: 1.59-1.59
Yabancı Payı (%) : 44.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.68-6.63
Satım aralığı: 7.08-7.30
Yabancı Payı (%) : 43.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ATAKTA
10.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 11.00 seviyesine yönlendirecektir. 10.33 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 9.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.50-9.40
Satım aralığı: 11.70-13.30
Yabancı Payı (%) : 71.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ALICILAR GÜÇLÜ
5.76 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.60 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.35 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.63 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.63-5.33
Satım aralığı: 7.60-9.00
Yabancı Payı (%) : 57.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 17.81 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.30-18.20
Satım aralığı: 20.40-21.70
Yabancı Payı (%) : 79.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 64.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 66.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 61.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 64.50-61.50
Satım aralığı: 66.50-68.50
Yabancı Payı (%) : 68.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan arttı.
PEGASUS
İZLENMELİ
58.8 – 62.9 aralığında hareket eden hisse 62.15 seviyesinin altında kapanışlarda 60.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 62.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 66.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 60.00-58.00
Satım aralığı: 63.00-67.00
Yabancı Payı (%) : 49.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 3.39 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.42 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.42-3.40
Satım aralığı: 3.78-3.94
Yabancı Payı (%) : 14.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 12.61 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 13.76 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.80
Satım aralığı: 13.10-13.20
Yabancı Payı (%) : 86.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 11.32 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 12.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.40 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.70
Satım aralığı: 13.40-15.10
Yabancı Payı (%) : 34.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
5.65 – 5.95 aralığında hareket eden hisse 5.82 seviyesinin altında kapanışlarda 5.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.50
Satım aralığı: 5.95-6.00
Yabancı Payı (%) : 62.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.50 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.02 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.05 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.05-4.84
Satım aralığı: 5.70-5.85
Yabancı Payı (%) : 71.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
2.33 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.56 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.33 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.33-2.32
Satım aralığı: 2.56-2.60
Yabancı Payı (%) : 46.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.71 puan azaldı.
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