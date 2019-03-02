BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.3.2019)
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ENDEKS DİRENÇ SEVİYELERİNDE ZORLANIYOR
BIST 100 endeksi 105,270 puana kadar yükseldiği son işlem haftasını yüzde 0,08 yükseliş ile 103,267 puandan kapattı. Endeks direnç seviyelerine takılıp bu seviyeleri aşamazken yükseliş trendini korumaya devam ediyor.
Son hafta getirilerine göre endeks hisselerinden Koza Madencilik yüzde 6,40 yükselirken Tofaş Otomobil Fabrikaları yüzde 6,10 değer kazandı. Aselsan ile Şişe Cam ise yüzde 7,09 ve yüzde 3,69 değer kaybı yaşadı.
Sektör bazında ise finansal kiralama ve metal eşya sektörleri haftalık bazda yüzde 6,85 ve yüzde 4,67 yükseliş gösterirken teknoloji ve spor sektörleri haftalık bazda yüzde 5,13 ve yüzde 2,55 değer kaybettiler. BIST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının altında iken 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde bulunuyor.
102 ve 100 bin seviyeleri endeks için destek seviyeleri konumundayken 104 ve 106 bin seviyeleri ise direnç seviyeleri konumunda bulunuyor. Endeksin olası yükseliş hareketinin devamı için 106 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapması önemli.
Borsada geçtiğimiz hafta günlük ortalama işlem hacmi 8,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 19,419 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı ise yüzde 65,41 seviyesinde bulunuyor.
Borsa kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönündeki eğilimini koruyacaktır. Güçlü destek 100 bin seviyesinde.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.30-6.20
Satım aralığı: 6.88-6.98
Yabancı Payı (%) : 62.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
ASELSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 23.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.30 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 23.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.30-18.80
Satım aralığı: 25.25-27.00
Yabancı Payı (%) : 32.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.47 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.54 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.47-1.45
Satım aralığı: 1.54-1.59
Yabancı Payı (%) : 58.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.56 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.01 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.75-8.10
Satım aralığı: 9.40-9.70
Yabancı Payı (%) : 48.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
FORD OTOSAN
İZLENMELİ
55.1 – 58.55 aralığında hareket eden hisse 55.95 seviyesinin altında kapanışlarda 54.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 55.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 56.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 54.50-54.00
Satım aralığı: 56.50-57.00
Yabancı Payı (%) : 77.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
8.67 – 8.98 aralığında hareket eden hisse 8.8 seviyesinin altında kapanışlarda 8.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalama seviyesinde.
Alım aralığı : 8.70-8.60
Satım aralığı: 8.80-9.00
Yabancı Payı (%) : 71.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
KARDEMİR (D)
DİRENÇTE ZORLANDI
2.51-2.73 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.51 seviyesinin altında kapanışlarda 2.43 seviyesine gerileyebilir. 2.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.66 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.43-2.36
Satım aralığı: 2.66-2.74
Yabancı Payı (%) : 27.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.57 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
18.16 – 18.97 aralığında hareket eden hisse 18.4 seviyesinin altında kapanışlarda 17.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-16.20
Satım aralığı: 19.10-20.00
Yabancı Payı (%) : 80.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
PEGASUS
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 30.96 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 28.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 29 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :28.00-26.25
Satım aralığı: 29.50-32.00
Yabancı Payı (%) : 41.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.40-5.38
Satım aralığı:5.63-5.75
Yabancı Payı (%) : 49.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.83 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.15 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.73 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.10-6.63
Satım aralığı: 8.15-9.20
Yabancı Payı (%) : 52.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.16 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.13 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.53 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.13-6.00
Satım aralığı: 6.73-7.10
Yabancı Payı (%) : 46.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.24 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.35 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.35-7.30
Satım aralığı: 7.55-7.60
Yabancı Payı (%) : 66.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.43 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 29.18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.50-26.00
Satım aralığı: 27.75-29.25
Yabancı Payı (%) : 75.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.50-13.20
Satım aralığı: 14.50-14.70
Yabancı Payı (%) : 88.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 147.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 136.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 142.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 136.00-131.00
Satım aralığı: 145.00-153.00
Yabancı Payı (%) : 82.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 5.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.54
Satım aralığı: 5.33-5.98
Yabancı Payı (%) : 61.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.66 puan azaldı.
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