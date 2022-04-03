ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.22 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 19.34 ile İş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.87 ve yüzde 7.16 ile Oyak Çimento ve Türk Traktör hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 22.92 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 9.08 milyar TL ile Garanti BBVA takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.62 yükselişle 2,233 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 152 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 32.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 73.14 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 107.40 seviyesinde. CCI göstergesinin 113.12 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,221 ve 2,209 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,245 ve 2,257 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.26 baz puan azalarak yüzde 37.36 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 25.59 seviyesinde bulunuyor.

AKSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 13.57 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 15.20 seviyesine yönelebilir. 14.3 seviyesinin altında kapanışlarda 12.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.80-12.50

Satım aralığı: 15.20-15.80

Yabancı Payı (%) : 6.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

82.45 – 86 aralığında hareket eden hisse 84.65 seviyesinin altında kapanışlarda 79.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 84.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 89.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.50-75.00

Satım aralığı: 89.00-89.50

Yabancı Payı (%) : 51.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.23 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.44 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.35 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.23 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.23-2.14

Satım aralığı: 2.44-2.64

Yabancı Payı (%) : 30.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.87 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 16.25 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.20 seviyesine yönelebilir. 16.25 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.60-14.10

Satım aralığı: 17.20-17.60

Yabancı Payı (%) : 61.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

33.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.44 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.25-27.75

Satım aralığı: 33.75-36.50

Yabancı Payı (%) : 28.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

FORD OTOSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 304.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 298.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 270.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 298.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 325.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 270.00-252.50

Satım aralığı: 325.00-332.50

Yabancı Payı (%) : 57.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.21177063735646 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.20-8.10

Satım aralığı: 9.15-9.40

Yabancı Payı (%) : 35.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

SASA POLYESTER

İZLENMELİ

58.05 – 64.2 aralığında hareket eden hisse 59.55 seviyesinin altında kapanışlarda 54.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 59.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 64.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 54.50-50.00

Satım aralığı: 64.00-64.50

Yabancı Payı (%) : 2.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

HACİMLİ ÇIKIYOR

40.72 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 40.72 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 44.50 seviyesini test edebilir. 40.72 seviyesinin altına kayması halinde 34.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.75-30.75

Satım aralığı: 44.50-55.50

Yabancı Payı (%) : 41.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 21.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 21.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.50-20.00

Satım aralığı: 23.10-24.20

Yabancı Payı (%) : 84.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

YÜKSELİŞTE

32.26 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 32.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 36.49 seviyesine yönelebilir. 32.26 seviyesinin altına sarkmalarda ise 27.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.75-27.75

Satım aralığı: 34.75-37.75

Yabancı Payı (%) : 31.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.64 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 20.04 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :19.50-19.00

Satım aralığı: 22.60-23.60

Yabancı Payı (%) : 22.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 79.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 77.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 82.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.00-69.50

Satım aralığı: 82.00-91.00

Yabancı Payı (%) : 44.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 9.52 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.42 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.60 seviyesine yönelebilir. 10.42 seviyesinin altında kapanışlarda 9.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.70-9.45

Satım aralığı: 11.60-12.60

Yabancı Payı (%) : 33.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.85 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 203.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 201.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 223.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 201.00-189.00

Satım aralığı: 223.00-228.00

Yabancı Payı (%) : 51.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

İZLENMELİ

3.5 – 3.63 aralığında hareket eden hisse 3.58 seviyesinin altında kapanışlarda 3.44 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.44-3.42

Satım aralığı: 3.68-3.78

Yabancı Payı (%) : 1.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

VESTEL

İZLENMELİ

24.94 – 26 aralığında hareket eden hisse 25.8 seviyesinin altında kapanışlarda 24.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.90-24.10

Satım aralığı: 26.25-26.50

Yabancı Payı (%) : 4.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.