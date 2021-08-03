ENDEKSTE YÖN YUKARI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.22 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 16.42 ile Kordsa Teknik Tekstil olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.38 ve yüzde 4.54 ile Konya Çimento ve Logo Yazılım hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.66 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 3.69 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.06 yükselişle 1,393 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 164 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.28 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin 7 ve 20 günlük ortalamasının üstünde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 53.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.17 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,384 ve 1,376 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,397 ve 1,402 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan azalarak yüzde 42.19 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.72 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

İZLENMELİ

5.07 – 5.28 aralığında hareket eden hisse 5.26 seviyesinin altında kapanışlarda 5.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.15-5.08

Satım aralığı: 5.40-5.53

Yabancı Payı (%) : 53.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

ALICILAR GÜÇLÜ

11.89 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 13.97 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 12.83 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.80-11.25

Satım aralığı: 13.30-14.10

Yabancı Payı (%) : 6.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

9.25 – 9.65 aralığında hareket eden hisse 9.43 seviyesinin altında kapanışlarda 9.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.15-9.03

Satım aralığı: 9.65-9.95

Yabancı Payı (%) : 9.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 33.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.00-31.00

Satım aralığı: 33.75-34.75

Yabancı Payı (%) : 50.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.38 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 15.51 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 16.80 seviyesine yönelebilir. 15.51 seviyesinin altında kapanışlarda 14.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.70-14.30

Satım aralığı: 16.80-18.90

Yabancı Payı (%) : 29.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

60.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 67.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 63.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60.50-59.00

Satım aralığı: 67.00-72.00

Yabancı Payı (%) : 56.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

2.52-2.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.62 seviyesinin altında kapanışlarda 2.50 seviyesine gerileyebilir. 2.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.72 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.50-2.25

Satım aralığı: 2.72-2.95

Yabancı Payı (%) : 27.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.01 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇTE ZORLANDI

1255.8-1318 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1275.9 seviyesinin altında kapanışlarda 1255.00 seviyesine gerileyebilir. 1290.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1290.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,255.00-1,200.00

Satım aralığı: 1,290.00-1,315.00

Yabancı Payı (%) : 9.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

İZLENMELİ

1.78 – 1.84 aralığında hareket eden hisse 1.82 seviyesinin altında kapanışlarda 1.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.78-1.72

Satım aralığı: 1.85-1.95

Yabancı Payı (%) : 24.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 48.22 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 53.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 48.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.50-45.00

Satım aralığı: 50.50-56.00

Yabancı Payı (%) : 7.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 11.03 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.20-10.60

Satım aralığı: 12.40-12.95

Yabancı Payı (%) : 6.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

5.08 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.27 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.08-4.96

Satım aralığı: 5.58-5.93

Yabancı Payı (%) : 33.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.69 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

ALICILAR GÜÇLÜ

7.28 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.15-6.75

Satım aralığı: 8.25-9.15

Yabancı Payı (%) : 25.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 4.57 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 3.80 seviyesinde bulunurken direnç 5.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.80-3.34

Satım aralığı: 5.68-8.00

Yabancı Payı (%) : 0.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 19.46 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.60-19.10

Satım aralığı: 21.10-21.80

Yabancı Payı (%) : 67.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

HACİMLİ ÇIKIYOR

23.4 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 23.4 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 25.50 seviyesini test edebilir. 23.4 seviyesinin altına kayması halinde 20.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.80-19.20

Satım aralığı: 25.50-30.25

Yabancı Payı (%) : 17.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

106.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 100.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 104.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 109.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 100.00-96.50

Satım aralığı: 109.00-118.00

Yabancı Payı (%) : 29.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.