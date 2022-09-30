ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.57 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve yüzde 20.11 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 40.78 ve yüzde 32.03 ile İş GMYO ve Şekerbank hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 20.85 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 14.86 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Gayrimenkul Yat. Ort. sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.5 azalışla 3,147 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 55.28 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 44.94 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 91.83 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -124.57 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3,242 ve 3,338 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 3,050 ve 2,953 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.39 baz puan azalarak yüzde 32.63 seviyesine düştü.

ANADOLU EFES

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 40.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 36.25-33.00

Satım aralığı: 43.75-44.25

Yabancı Payı (%) : 52.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

69.55 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 56.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 56.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 67.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 41.25-34.75

Satım aralığı: 67.00-68.00

Yabancı Payı (%) : 13.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

ARÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

73 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 66.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 68.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.00-63.00

Satım aralığı: 71.00-72.00

Yabancı Payı (%) : 20.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

ASELSAN

GÜÇ KAYBEDİYOR

31.12 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 28.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 29.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.50-26.50

Satım aralığı: 30.00-33.75

Yabancı Payı (%) : 23.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

125.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 111.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 116.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 119.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 111.00-107.00

Satım aralığı: 119.00-127.00

Yabancı Payı (%) : 48.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2215 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2047.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2340.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2,150.00-2,015.00

Satım aralığı: 2,340.00-2,425.00

Yabancı Payı (%) : 6.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 28.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.67 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 28.00-26.75

Satım aralığı: 30.25-30.75

Yabancı Payı (%) : 20.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DİRENÇTE ZORLANDI

17.78-20.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.8 seviyesinin altında kapanışlarda 15.80 seviyesine gerileyebilir. 22.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.80-12.40

Satım aralığı: 22.70-24.30

Yabancı Payı (%) : 8.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

20.14 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.19 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.90-13.90

Satım aralığı: 19.80-20.80

Yabancı Payı (%) : 11.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

50.35 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 45.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 45.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 48.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 42.00-39.75

Satım aralığı: 48.75-49.75

Yabancı Payı (%) : 60.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.26 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

30.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 26.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 26.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.20-19.30

Satım aralığı: 28.75-30.25

Yabancı Payı (%) : 21.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.75 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 181.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 162.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 193.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 162.00-156.00

Satım aralığı: 193.00-197.00

Yabancı Payı (%) : 20.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DÜŞÜŞTE

13.41 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 13.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.60-11.20

Satım aralığı: 13.00-13.10

Yabancı Payı (%) : 12.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 94.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 104.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 94.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 94.50-77.50

Satım aralığı: 104.00-120.00

Yabancı Payı (%) : 36.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.70-11.50

Satım aralığı: 14.70-15.40

Yabancı Payı (%) : 2.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

PETKİM

DÜŞÜŞTE

13.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 11.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 11.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 13.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.90-10.30

Satım aralığı: 13.50-13.70

Yabancı Payı (%) : 15.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 262.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 222.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 237.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 222.00-208.00

Satım aralığı: 246.00-272.50

Yabancı Payı (%) : 31.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.17 puan azaldı.