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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 40.06 ile Erbosan ve yüzde 20.43 ile Sarkuysan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.41 ve yüzde 5.02 ile Biotrend Çevre ve Enerji ve Türk İlaç Serum hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.91 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 6.54 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Metal İşleme, Boru, Vana sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.03 yükselişle 1,519 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 161 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 23.45 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 78.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 107.27 seviyesinde. CCI göstergesinin 201.21 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,508 ve 1,497 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,526 ve 1,532 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.06 baz puan azalarak yüzde 41.20 seviyesine düştü.

AKSA ENERJİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.73 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.85 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.73 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.73-6.30

Satım aralığı: 7.85-8.80

Yabancı Payı (%) : 7.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.78 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.36 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.85 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.65 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.65-8.15

Satım aralığı: 9.85-11.00

Yabancı Payı (%) : 9.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ALKİM KİMYA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.43 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-15.90

Satım aralığı: 17.40-18.10

Yabancı Payı (%) : 15.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

ARÇELİK

İZLENMELİ

32.66 – 33.88 aralığında hareket eden hisse 33.44 seviyesinin altında kapanışlarda 32.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-32.25

Satım aralığı: 33.75-34.00

Yabancı Payı (%) : 35.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

ASELSAN

İZLENMELİ

16.21 – 17.15 aralığında hareket eden hisse 16.48 seviyesinin altında kapanışlarda 16.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.00-15.50

Satım aralığı: 17.00-17.10

Yabancı Payı (%) : 34.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

BERA HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

10.67 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.72 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.10-8.25

Satım aralığı: 10.00-10.40

Yabancı Payı (%) : 15.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 8.08 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.78 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 9.15 seviyesine yönelebilir. 8.78 seviyesinin altında kapanışlarda 8.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.20-7.85

Satım aralığı: 9.15-9.90

Yabancı Payı (%) : 28.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

İZLENMELİ

10.88 – 11.23 aralığında hareket eden hisse 11.1 seviyesinin altında kapanışlarda 10.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.00-10.30

Satım aralığı: 11.10-11.80

Yabancı Payı (%) : 42.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.34-4.22

Satım aralığı: 4.46-4.52

Yabancı Payı (%) : 6.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 1.21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.39 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.22 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.22-1.19

Satım aralığı: 1.32-1.40

Yabancı Payı (%) : 15.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.21 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 24.64 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 26.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.50-24.50

Satım aralığı: 27.75-28.00

Yabancı Payı (%) : 48.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.13 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 14.03 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15.18 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.10-13.20

Satım aralığı: 15.80-17.50

Yabancı Payı (%) : 20.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

54.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 62.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 58.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 54.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 54.50-48.75

Satım aralığı: 62.00-65.00

Yabancı Payı (%) : 59.70

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.967678730768 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.70

Satım aralığı: 15.80-16.40

Yabancı Payı (%) : 85.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 131.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 141.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 152.00 seviyesine yönelebilir. 141.3 seviyesinin altında kapanışlarda 127.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 127.00-114.00

Satım aralığı: 152.00-157.00

Yabancı Payı (%) : 48.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.72 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 13.65 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14.85 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 15.90 seviyesine yönelebilir. 14.85 seviyesinin altında kapanışlarda 14.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.10-13.30

Satım aralığı: 15.90-16.00

Yabancı Payı (%) : 30.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.96 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

7.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.52 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.40-7.20

Satım aralığı: 7.60-7.70

Yabancı Payı (%) : 48.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.