ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.02 ile Alarko GMYO ve yüzde 15.41 ile Esenboğa Elektrik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.76 ve yüzde 8.55 ile Türk İlaç Serum ve Türk Telekom hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.62 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 9.16 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.78 azalışla 1,858 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 143 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 23.85 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 46.92 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 85.91 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,880 ve 1,902 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,840 ve 1,823 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.58 baz puan azalarak yüzde 40.63 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 24.13 seviyesinde bulunuyor.

AKSA ENERJİ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.75-8.65

Satım aralığı: 10.10-11.20

Yabancı Payı (%) : 6.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-11.00

Satım aralığı: 12.90-13.20

Yabancı Payı (%) : 11.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.

ALKİM KİMYA

GÜÇ KAYBEDİYOR

18.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.87 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.20-12.80

Satım aralığı: 18.90-20.30

Yabancı Payı (%) : 15.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 13.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.80-13.40

Satım aralığı: 16.00-17.10

Yabancı Payı (%) : 51.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

30.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 29.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-23.70

Satım aralığı: 28.00-33.25

Yabancı Payı (%) : 31.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

FORD OTOSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 254.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 221.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 238.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 221.00-212.00

Satım aralığı: 255.00-262.50

Yabancı Payı (%) : 65.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

İZLENMELİ

76.4 – 86.05 aralığında hareket eden hisse 76.85 seviyesinin altında kapanışlarda 73.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 76.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 82.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 73.00-70.00

Satım aralığı: 82.00-83.00

Yabancı Payı (%) : 8.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.56 puan azaldı.

HEKTAŞ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 14.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.87 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.20-11.60

Satım aralığı: 15.20-18.20

Yabancı Payı (%) : 6.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.51 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 7.19 seviyesinin altındaki kapanışlar, 6.65 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 7.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.65-6.35

Satım aralığı: 7.75-8.00

Yabancı Payı (%) : 32.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.

KARDEMİR (D)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 9.82 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.25-7.75

Satım aralığı: 10.20-10.60

Yabancı Payı (%) : 23.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.32 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.04 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.04-2.40

Satım aralığı: 3.86-4.34

Yabancı Payı (%) : 1.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

30.26 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 28.38 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.75-23.40

Satım aralığı: 31.50-31.75

Yabancı Payı (%) : 63.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

27.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 34.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 31.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 27.25-23.60

Satım aralığı: 34.50-34.75

Yabancı Payı (%) : 15.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.71 puan azaldı.

LOGO YAZILIM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 43.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 41.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 37.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.25-31.25

Satım aralığı: 45.25-48.00

Yabancı Payı (%) : 45.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.94 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

39.78 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 34.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 37.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34.50-29.75

Satım aralığı: 41.50-44.00

Yabancı Payı (%) : 35.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

OTOKAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 375 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 325.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 355 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 325.00-280.00

Satım aralığı: 387.50-410.00

Yabancı Payı (%) : 14.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

GÜÇ KAYBEDİYOR

14.23 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 12.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 13.38 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-12.10

Satım aralığı: 14.70-16.30

Yabancı Payı (%) : 31.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.