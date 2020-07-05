ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.28 ile Oyak Çimento ve yüzde 25.09 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.77 ve yüzde 4.41 ile Doğuş Otomotiv ve Türk Hava Yolları hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.25 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 6.95 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.94 yükselişle 115,748 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,915 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 21.55 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 68.13 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.33 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 116,989 ve 118,230 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 114,910 ve 114,071 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.77 baz puan azalarak yüzde 50.81 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.00 seviyesinde bulunuyor.

DOĞAN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.02 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.27 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.02 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.02-1.93

Satım aralığı: 2.27-2.35

Yabancı Payı (%) : 41.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.89 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 2.04 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.21 seviyesine yönelebilir. 2.04 seviyesinin altında kapanışlarda 1.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.92-1.57

Satım aralığı: 2.10-2.49

Yabancı Payı (%) : 31.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.

GARANTİ BBVA

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 8.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.95-7.80

Satım aralığı: 8.35-8.70

Yabancı Payı (%) : 55.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.09 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.85-5.53

Satım aralığı: 6.45-6.75

Yabancı Payı (%) : 9.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.80-12.30

Satım aralığı: 13.40-13.60

Yabancı Payı (%) : 50.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

79.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 86.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 82.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 79.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.00-75.50

Satım aralığı: 86.00-87.50

Yabancı Payı (%) : 56.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.25 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.92 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.38 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.92-2.60

Satım aralığı: 3.38-3.52

Yabancı Payı (%) : 10.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 37.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 39.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 41.25 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.50-33.50

Satım aralığı: 41.25-43.00

Yabancı Payı (%) : 39.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.43 puan arttı.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 55.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 51.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 52.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 51.00-48.00

Satım aralığı: 55.50-57.50

Yabancı Payı (%) : 11.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.95-8.55

Satım aralığı: 9.15-9.65

Yabancı Payı (%) : 63.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5.41 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.03 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.30-5.03

Satım aralığı: 6.03-6.25

Yabancı Payı (%) : 20.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

TURKCELL

GÜÇ KAYBEDİYOR

16.65 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.86 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 15.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-14.40

Satım aralığı: 16.60-17.20

Yabancı Payı (%) : 77.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.12.65 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.20-10.80

Satım aralığı: 12.40-12.70

Yabancı Payı (%) : 30.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.

TRAKYA CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.56 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.46 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.46-3.30

Satım aralığı: 3.90-4.10

Yabancı Payı (%) : 29.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.55

Satım aralığı: 8.35-8.45

Yabancı Payı (%) : 55.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

TÜPRAŞ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 90.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 81.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 86.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 81.50-77.50

Satım aralığı: 89.50-91.00

Yabancı Payı (%) : 46.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.74 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 19.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.10-17.40

Satım aralığı: 19.30-19.75

Yabancı Payı (%) : 52.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.