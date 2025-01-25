ENDEKS ORTALAMALRININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42,80 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 40,33 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,27 yükselişle 10.104,85 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 283,91 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 87,89 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 59,36 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,16 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 111,38 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 10.068,13 ve 10.031,4 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.137,52 ve 10.170,18 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35,59 seviyesinde bulunuyor.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 120,7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 120,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 137,55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 120,00-108,00

Satım aralığı: 131,00-142,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 62,9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 56,19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 59,9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,00-57,50

Satım aralığı: 61,00-61,50

Endeks Ağırlığı (%): 1,49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,034 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 197,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 195 seviyesinin altındaki kapanışlarda 192,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 195 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 205,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 192,00-187,00

Satım aralığı: 196,00-204,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14,53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14,33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14,33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 14,10-14,00Satım aralığı: 14,40-14,50Endeks Ağırlığı (%): 0,48Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,002 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14,10-13,30

Satım aralığı: 15,10-15,40

Endeks Ağırlığı (%): 0,99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,025 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

38,18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 35,75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 37,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35,75-33,00

Satım aralığı: 38,00-42,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.



KARDEMİR (D)

Güç topluyor. 25,38 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28,09 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 24,76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 26,00-25,75Satım aralığı: 26,75-27,25Endeks Ağırlığı (%): 0,64Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DİRENÇTE ZORLANDI

72,25-75,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73,1 seviyesinin altında kapanışlarda 68,00 seviyesine gerileyebilir. 78,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 78,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68,00-66,00

Satım aralığı: 78,50-81,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



İZLENMELİ

542,5 - 570,5 aralığında hareket eden hisse 559,5 seviyesinin altında kapanışlarda 540,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 559,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 570,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 540,00-510,00

Satım aralığı: 570,00-585,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,003 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ

38,36 - 40,18 aralığında hareket eden hisse 39,7 seviyesinin altında kapanışlarda 38,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 42,26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 38,25-37,75Satım aralığı: 40,25-42,50Endeks Ağırlığı (%): 0,39Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.



PEGASUS



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

219,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 246,75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 230,2 seviyesinin altına kayması halinde ise 219,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 219,00-211,00

Satım aralığı: 235,00-221,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,039 puan arttı.



SASA POLYESTER



DİRENÇTE ZORLANDI

3,83-3,94 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3,84 seviyesinin altında kapanışlarda 3,70 seviyesine gerileyebilir. 4,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,70-3,66

Satım aralığı: 4,00-4,08

Endeks Ağırlığı (%): 1,37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,033 puan azaldı.



ŞİŞE CAM

39,96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 38,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 40,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 38,00-37,25Satım aralığı: 40,50-41,00Endeks Ağırlığı (%): 2,06Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,058 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 290,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 285,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 277,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 285,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 290,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 277,50-277,50

Satım aralığı: 290,00-285,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,024 puan azaldı.



TURKCELL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 98,4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 106,4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 111,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 98,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 98,00-94,50

Satım aralığı: 111,00-110,00

Endeks Ağırlığı (%): 4,43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,189 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 113,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 120,7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 126,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 109,52 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 115,00-112,00

Satım aralığı: 120,00-123,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,012 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4,28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4,06 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4,21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4,06-3,94

Satım aralığı: 4,32-4,32

Endeks Ağırlığı (%): 0,26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.