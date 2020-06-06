ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.91 ile Akçansa ve yüzde 12.24 ile Reysaş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.13 ve yüzde 3.67 ile Good-Year ve Vestel hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.44 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.34 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.27 yükselişle 110,022 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,305 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 14.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 79.71 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 110.28 seviyesinde.

CCI göstergesinin 140.29 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 109,511 ve 109,000 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 110,567 ve 111,113 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan azalarak yüzde 52.63 seviyesine düştüğü gözlemlenmekte.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.71 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.63 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.63-5.40

Satım aralığı: 6.08-6.50

Yabancı Payı (%) : 55.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.68 puan azaldı.

ASELSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 30.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 31.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 34.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 29.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-26.75

Satım aralığı: 34.00-34.75

Yabancı Payı (%) : 32.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

62.35 – 70.75 aralığında hareket eden hisse 66.4 seviyesinin altında kapanışlarda 59.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 73.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.00-55.00

Satım aralığı: 73.00-74.50

Yabancı Payı (%) : 63.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.91 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.97 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.91 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.91-1.73

Satım aralığı: 2.00-2.17

Yabancı Payı (%) : 39.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

ATAKTA

1.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 1.64 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 1.40 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.40-1.27

Satım aralığı: 1.87-1.94

Yabancı Payı (%) : 31.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 8.07 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.67 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 9.20 seviyesine yönelebilir. 8.67 seviyesinin altında kapanışlarda 8.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.10-7.90

Satım aralığı: 9.20-9.55

Yabancı Payı (%) : 38.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 7.89 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 8.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.85 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.55

Satım aralığı: 8.60-9.25

Yabancı Payı (%) : 54.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4.92 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.92-4.86

Satım aralığı: 5.28-5.35

Yabancı Payı (%) : 45.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.61 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.50-2.24

Satım aralığı: 2.68-2.90

Yabancı Payı (%) : 13.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

Yükseliş seyrinde. 15.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.30 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.80 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.80-14.90

Satım aralığı: 19.30-19.90

Yabancı Payı (%) : 75.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 76.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 74.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 70.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 74.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 78.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.00-69.50

Satım aralığı: 74.50-79.00

Yabancı Payı (%) : 52.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

PETKİM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 3.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 3.77 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.92 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.58 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.58-3.44

Satım aralığı: 3.92-3.98

Yabancı Payı (%) : 17.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 8.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 9.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.40-7.90

Satım aralığı: 9.50-9.70

Yabancı Payı (%) : 62.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.67 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.93 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.58-5.35

Satım aralığı: 5.93-6.00

Yabancı Payı (%) : 27.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.11 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.28 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.82 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.82-4.56

Satım aralığı: 5.28-5.40

Yabancı Payı (%) : 21.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.35 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.33 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.33-5.18

Satım aralığı: 5.78-5.85

Yabancı Payı (%) : 10.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

T.S.K.B.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.11 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.07 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.07-1.01

Satım aralığı: 1.21-1.25

Yabancı Payı (%) : 21.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.