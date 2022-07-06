ENDEKS DESTEK ARAYIŞINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.80 ile İş GMYO ve yüzde 7.28 ile Nurol GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 14.18 ve yüzde 14.16 ile Ege Endüstri ve Bera Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 23.28 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 10.99 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.78 azalışla 2,371 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 141 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.85 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 36.21 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.60 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,412 ve 2,453 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 2,345 ve 2,318 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.23 baz puan artarak yüzde 33.80 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 23.73 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

34.78 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 31.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 31.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.00-28.00

Satım aralığı: 33.25-34.75

Yabancı Payı (%) : 15.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

ARÇELİK

DÜŞÜŞTE

77.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 69.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 69.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 75.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 65.50-58.00

Satım aralığı: 75.50-80.50

Yabancı Payı (%) :t 23.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

ASELSAN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 21.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.90-18.80

Satım aralığı: 23.20-23.80

Yabancı Payı (%) : 23.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

84.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 78.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 80.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 78.50-74.50

Satım aralığı: 82.00-84.00

Yabancı Payı (%) : 47.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

3.76 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.10-2.60

Satım aralığı: 3.84-4.26

Yabancı Payı (%) : 20.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.20 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

DÜŞÜŞTE

2523.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2146 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2146 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2305.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,875.00-1,850.00

Satım aralığı: 2,305.00-2,405.00

Yabancı Payı (%) : 8.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

DÜŞÜŞTE

14.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 13.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.80-11.00

Satım aralığı: 13.90-14.20

Yabancı Payı (%) : 63.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 17.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.50-15.90

Satım aralığı: 17.80-19.20

Yabancı Payı (%) : 52.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

GÜÇ KAYBEDİYOR

4.61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.18 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.18-3.98

Satım aralığı: 4.68-4.68

Yabancı Payı (%) : 34.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.17 puan arttı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

23.46 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 20.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.70-20.60

Satım aralığı: 24.50-26.25

Yabancı Payı (%) : 10.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

GÜÇ KAYBEDİYOR

53.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 49.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 47.25-45.75

Satım aralığı: 53.00-54.00

Yabancı Payı (%) : 10.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

OTOKAR

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.442.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 397.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 435.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 397.50-372.50

Satım aralığı: 435.00-445.00

Yabancı Payı (%) : 12.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

20.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 18.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 18.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 19.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.50-15.30

Satım aralığı: 19.60-19.90

Yabancı Payı (%) : 44.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

SASA POLYESTER

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 39.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.75-37.50

Satım aralığı: 43.25-45.50

Yabancı Payı (%) : 2.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

20.52-21.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21 seviyesinin altında kapanışlarda 20.50 seviyesine gerileyebilir. 21.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.50-20.30

Satım aralığı: 21.70-22.40

Yabancı Payı (%) : 24.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇTE ZORLANDI

11.43-12.19 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.77 seviyesinin altında kapanışlarda 10.90 seviyesine gerileyebilir. 12.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.90-10.70

Satım aralığı: 12.60-13.30

Yabancı Payı (%) : 34.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 211.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 193.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 228.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 203.00-199.00

Satım aralığı: 228.00-232.00

Yabancı Payı (%) : 33.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.