ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.74 ile Şekerbank ve yüzde 18.60 ile İş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.30 ve yüzde 4.57 ile Sinpaş GMYO ve Türk İlaç Serum hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 18.47 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 8.00 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.01 yükselişle 2,592 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 145 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.24 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.51 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 121.89 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 2,556 ve 2,520 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,611 ve 2,630 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 32.93 seviyesine geriledi.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.30-8.10

Satım aralığı: 9.00-9.65

Yabancı Payı (%) : 44.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.

AKSA

İZLENMELİ

56.45 – 59.4 aralığında hareket eden hisse 58.8 seviyesinin altında kapanışlarda 54.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 60.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-57.00

Satım aralığı: 60.50-62.50

Yabancı Payı (%) : 25.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

Yükseliş seyrinde. 26.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 32.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 30.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.75-24.10

Satım aralığı: 32.25-33.25

Yabancı Payı (%) : 7.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3.29 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.09 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.92-2.76

Satım aralığı: 3.30-3.32

Yabancı Payı (%) : 29.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

FORD OTOSAN

YÜKSELİŞTE

302.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 302.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 340.00 seviyesine yönelebilir. 302.8 seviyesinin altına sarkmalarda ise 270.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 270.00-252.50

Satım aralığı: 340.00-405.00

Yabancı Payı (%) : 44.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

ATAKTA

89.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 89.05 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 76.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.00-75.00

Satım aralığı: 98.00-106.00

Yabancı Payı (%) : 6.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

HEKTAŞ

İZLENMELİ

31.86 – 33.56 aralığında hareket eden hisse 32.92 seviyesinin altında kapanışlarda 31.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 34.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-29.25

Satım aralığı: 34.25-38.00

Yabancı Payı (%) : 8.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 51.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 56.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 61.95 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 51.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.50-49.75

Satım aralığı: 59.00-60.00

Yabancı Payı (%) : 40.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

TURKCELL

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 17.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16.92 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.60-16.20

Satım aralığı: 17.20-17.40

Yabancı Payı (%) : 80.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 50.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49.00-48.00

Satım aralığı: 51.00-51.50

Yabancı Payı (%) : 29.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.69 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 25.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.30-21.40

Satım aralığı: 27.50-27.75

Yabancı Payı (%) : 16.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

YÜKSELİŞTE

73.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 73.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 81.50 seviyesine yönelebilir. 73.8 seviyesinin altına sarkmalarda ise 64.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.00-59.00

Satım aralığı: 81.50-98.00

Yabancı Payı (%) : 35.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

ATAKTA

2.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 2.64 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 2.21 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.21-2.17

Satım aralığı: 2.96-3.30

Yabancı Payı (%) : 11.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 9.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.80-8.70

Satım aralığı: 9.20-9.25

Yabancı Payı (%) : 26.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

TÜPRAŞ

ALICILAR GÜÇLÜ

247.2 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 290.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 268.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 250.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 250.00-244.00

Satım aralığı: 290.00-325.00

Yabancı Payı (%) : 50.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.68 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.16 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.68-3.62

Satım aralığı: 4.16-4.38

Yabancı Payı (%) : 1.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

VESTEL

DİRENÇTE ZORLANDI

23.94-24.66 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.16 seviyesinin altında kapanışlarda 23.90 seviyesine gerileyebilir. 24.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.90-23.00

Satım aralığı: 24.50-25.00

Yabancı Payı (%) : 4.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.