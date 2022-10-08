ENDEKSTE YÖN YUKARI

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 28.82 ile Bagfaş ve yüzde 28.64 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.32 ve yüzde 3.43 ile Şekerbank ve İş GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 35.90 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.54 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 12.19 yükselişle 3,568 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 192 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70.57 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 67.46 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.92 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 118.22 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,546 ve 3,524 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,589 ve 3,611 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.28 baz puan azalarak yüzde 31.93 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.89 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

YÜKSELİŞTE

12.86 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 12.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 14.60 seviyesine yönelebilir. 12.86 seviyesinin altına sarkmalarda ise 11.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.80-11.70

Satım aralığı: 14.60-15.70

Yabancı Payı (%) :49.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.05 puan azaldı.

AKSA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 70.1 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 59.50 seviyesinde bulunurken direnç 77.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.50-58.50

Satım aralığı: 77.50-84.50

Yabancı Payı (%) : 24.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.25 puan arttı.

AKSA ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 36.62 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 39 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 44.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 33.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.25-31.00

Satım aralığı: 44.25-47.00

Yabancı Payı (%) : 6.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

BERA HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 19.09 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.10-17.20

Satım aralığı: 22.50-23.00

Yabancı Payı (%) : 11.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 4.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.05 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.90 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.90-4.90

Satım aralığı: 6.05-6.58

Yabancı Payı (%) : 20.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

ATAKTA

19.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 20.30 seviyesine yönlendirecektir. 19.38 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 18.20 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.20-16.90

Satım aralığı: 20.30-20.80

Yabancı Payı (%) : 53.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.43 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.50-16.40

Satım aralığı: 18.00-18.70

Yabancı Payı (%) : 51.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 6.94 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.85 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.23 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.23-5.03

Satım aralığı: 8.85-9.25

Yabancı Payı (%) : 1.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

ATAKTA

8.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.70 seviyesine yönlendirecektir. 8.35 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.80 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.75

Satım aralığı: 8.70-9.05

Yabancı Payı (%) : 35.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 56.75 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 61.25 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 65.50 seviyesine yönelebilir. 61.25 seviyesinin altında kapanışlarda 57.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.00-54.50

Satım aralığı: 65.50-67.50

Yabancı Payı (%) : 12.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 6.21 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 7.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.93 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.93-5.03

Satım aralığı: 8.70-8.80

Yabancı Payı (%) : 8.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

OTOKAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 586.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 530.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 549.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 530.00-500.00

Satım aralığı: 570.00-580.00

Yabancı Payı (%) : 10.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

YÜKSELİŞTE

29.16 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 31.50 seviyesine yönelebilir. 29.16 seviyesinin altına sarkmalarda ise 27.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-25.50

Satım aralığı: 31.50-32.25

Yabancı Payı (%) : 45.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

SASA POLYESTER

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 87.05 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 65.00 seviyesinde bulunurken direnç 102.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.00-57.00

Satım aralığı: 102.00-107.00

Yabancı Payı (%) : 3.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 25.46 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 29.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 29.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.00-25.50

Satım aralığı: 33.75-36.25

Yabancı Payı (%) : 22.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

20.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.70-18.10

Satım aralığı: 22.20-24.50

Yabancı Payı (%) : 40.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 279.4 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 331 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 331 seviyesinin altındaki kapanışlarda 267.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 267.50-250.00

Satım aralığı: 370.00-390.00

Yabancı Payı (%) : 32.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.77 puan arttı.