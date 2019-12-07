BIST 100 hisselerinin teknik analizi (8.12.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.61 ile Alarko GMYO ve yüzde 18.44 ile Doğtaş Kelebek Mobilya olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.33 ve yüzde 3.85 ile MLP Sağlık ve İhlas Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.32 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.37 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.84 yükselişle 108,869 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,938 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13,3 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 66.77 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.95 seviyesinde olduğu görülüyor.
CCI göstergesinin 130.68 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 108,376 ve 107,882 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 109,339 ve 109,809 direnç seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.98 baz puan azalarak yüzde 60.83 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.15 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 20.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 20.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.90-18.90
Satım aralığı: 20.40-21.10
Yabancı Payı (%) : 67.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
45-46.26 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 45.16 seviyesinin altında kapanışlarda 43.75 seviyesine gerileyebilir. 45.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 43.75-42.75
Satım aralığı: 45.75-46.50
Yabancı Payı (%) : 65.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.74 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.09 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.74 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.74-1.69
Satım aralığı: 2.09-2.17
Yabancı Payı (%) : 50.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.61 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
8 – 8.3 aralığında hareket eden hisse 8.16 seviyesinin altında kapanışlarda 7.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.70-7.10
Satım aralığı: 8.55-8.85
Yabancı Payı (%) : 43.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
FORD OTOSAN
İZLENMELİ
62.85 – 66.2 aralığında hareket eden hisse 64.75 seviyesinin altında kapanışlarda 63.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 64.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 63.50-62.50
Satım aralığı: 66.00-66.50
Yabancı Payı (%) : 72.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.88 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.00-9.65
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 69.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
KARDEMİR (D)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.29-2.15
Satım aralığı: 2.52-2.56
Yabancı Payı (%) : 20.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
73.5 – 79.1 aralığında hareket eden hisse 74.75 seviyesinin altında kapanışlarda 73.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 74.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 75.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 73.00-70.50
Satım aralığı: 75.50-79.00
Yabancı Payı (%) : 73.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 9.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.77 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.45 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.45-9.05
Satım aralığı: 10.00-10.10
Yabancı Payı (%) : 57.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan arttı.
PEGASUS
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
72.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 78.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 74.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 72.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 72.50-67.00
Satım aralığı: 78.00-82.50
Yabancı Payı (%) : 47.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.
PETKİM
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 3.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.59 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.64 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.52-3.50
Satım aralığı: 3.64-3.68
Yabancı Payı (%) : 15.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.67 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.05-8.85
Satım aralığı: 9.55-9.65
Yabancı Payı (%) : 64.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.78-5.75
Satım aralığı: 6.03-6.13
Yabancı Payı (%) : 36.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.43 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.78-4.54
Satım aralığı: 5.43-5.45
Yabancı Payı (%) : 31.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 26.88 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-25.75
Satım aralığı: 27.50-29.25
Yabancı Payı (%) : 74.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.17 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.22 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.80-15.50
Satım aralığı: 19.10-19.70
Yabancı Payı (%) : 55.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.34 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 13.26 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.70
Satım aralığı: 14.00-14.50
Yabancı Payı (%) : 85.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
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