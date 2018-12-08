BIST 100 hisselerinin teknik analizi (9.12.2018)
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BORSA BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE GERİ ÇEKİLDİ
Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi 96,830 ve 92,375 seviyeleri arasında hareket etti. Haftayı yüzde 1,80 değer kaybı ile 93,700 puandan kapattı. Endeksin düşüşünde bankacılık sektöründeki satışlar etkili oldu.
Akbank’ın bedelli sermaye artırımı haberi ile Akbank gibi diğer bankalarının da bedelli sermaye artırımı yapma ihtimali fiyatlamalara yansıdı. Bankacılık sektöründeki değer kaybı yüzde 4,95 oldu. BIST 100 endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 7 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altındaki hareketine devam ediyor.
Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi alıcıların güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 7,05 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksteki olası geri çekilmelerde 92 ve 90 bin destekleri ön plana çıkarken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 94 ve 96 bin direnç seviyeleri takip edilecek.
İçerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın konumda bulunan BIST 100 endeksinin dolar bazındaki fiyatı ise 17,479 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 63,35 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 20,24 seviyesinde bulunuyor. Endeksin güçlü desteklere tutunması ve yabancı payının bir önceki haftanın üzerine çıkması olumlu olarak değerlendirilebilir.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
15.36-15.91 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.47 seviyesinin altında kapanışlarda 15.10 seviyesine gerileyebilir. 15.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasında.
Alım aralığı : 15.10-14.70
Satım aralığı: 15.60-16.30
Yabancı Payı (%) : 62.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 82.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 83.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 84.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 82.50-80.50
Satım aralığı: 84.50-86.00
Yabancı Payı (%) : 63.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre bir değişiklik olmadı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.58 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.58-1.55
Satım aralığı: 1.65-1.71
Yabancı Payı (%) : 61.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.48 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.83 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.48 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.48-6.88
Satım aralığı: 8.20-9.35
Yabancı Payı (%) : 49.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.42 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.97 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.85-7.60
Satım aralığı: 8.00-8.30
Yabancı Payı (%) : 69.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.98 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.11 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.98-3.88
Satım aralığı: 4.16-4.22
Yabancı Payı (%) : 55.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.2.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.31 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.31-1.98
Satım aralığı: 2.58-3.14
Yabancı Payı (%) : 24.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.09 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
14.85-15.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.1 seviyesinin altında kapanışlarda 14.80 seviyesine gerileyebilir. 15.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.80-14.40
Satım aralığı: 15.40-15.50
Yabancı Payı (%) : 79.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
KOZA ALTIN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
52.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 58.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 54.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 52.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 52.00-50.50
Satım aralığı: 55.50-56.00
Yabancı Payı (%) : 53.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.79 puan arttı.
PEGASUS
GÜÇ KAYBEDİYOR
25.58 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 23.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24.36 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.80-23.50
Satım aralığı: 25.00-25.50
Yabancı Payı (%) : 26.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
8.38 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.93-6.33
Satım aralığı: 7.95-8.25
Yabancı Payı (%) : 68.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.05-6.90
Satım aralığı: 7.55-7.70
Yabancı Payı (%) : 51.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.63 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.05-4.92
Satım aralığı: 5.63-6.10
Yabancı Payı (%) : 45.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
T. HALK BANKASI
İZLENMELİ
6.96 – 7.43 aralığında hareket eden hisse 7.34 seviyesinin altında kapanışlarda 7.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.13-6.93
Satım aralığı: 7.60-7.65
Yabancı Payı (%) : 56.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
23.72 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.00-20.70
Satım aralığı: 23.60-25.75
Yabancı Payı (%) : 74.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DÜŞÜŞTE
19.47 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 17.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 17.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.20-15.70
Satım aralığı: 18.30-19.70
Yabancı Payı (%) : 78.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 12.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.00-11.60
Satım aralığı: 12.70-12.90
Yabancı Payı (%) : 87.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
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