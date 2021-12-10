ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 35.50 ile TAV Havalimanları ve yüzde 20.55 ile Türk Hava Yolları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.10 ve yüzde 1.92 ile Türk İlaç Serum ve Kerevitaş Gıda hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 18.87 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 17.31 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.05 yükselişle 2,031 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 149 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 41.05 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 90.60 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 113.83 seviyesinde. CCI göstergesinin 170.41 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,010 ve 1,988 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,053 ve 2,075 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.75 baz puan artarak yüzde 43.64 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 20.67 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ALICILAR GÜÇLÜ

6.80 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.95 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.95 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.95-6.15

Satım aralığı: 7.95-8.35

Yabancı Payı (%) : 54.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 69.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 74.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 78.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 69.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.00-64.00

Satım aralığı: 78.50-80.50

Yabancı Payı (%) : 56.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 16.54 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.70-12.20

Satım aralığı: 18.40-19.90

Yabancı Payı (%) : 52.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

238.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 280.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 262.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 238.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 238.00-201.00

Satım aralığı: 280.00-310.00

Yabancı Payı (%) : 66.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 83.60 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 93.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 77.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77.50-66.00

Satım aralığı: 93.00-100.00

Yabancı Payı (%) : 8.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4.08 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.41 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.08-3.80

Satım aralığı: 4.68-4.74

Yabancı Payı (%) : 2.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

ATAKTA

33.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 33.44 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 29.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-25.50

Satım aralığı: 35.75-38.25

Yabancı Payı (%) : 66.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 35.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 37.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 41.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 33.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.00-28.50

Satım aralığı: 41.00-43.00

Yabancı Payı (%) : 19.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 39.54 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 30.50 seviyesinde bulunurken direnç 47.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.50-28.00

Satım aralığı: 47.75-53.00

Yabancı Payı (%) : 49.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 19.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.80-16.70

Satım aralığı: 21.70-22.70

Yabancı Payı (%) : 86.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 22 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 18.30 seviyesinde bulunurken direnç 26.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.30-16.30

Satım aralığı: 26.75-29.50

Yabancı Payı (%) : 38.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 23.04 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 18.70 seviyesinde bulunurken direnç 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.70-16.20

Satım aralığı: 26.25-26.25

Yabancı Payı (%) : 25.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

İZLENMELİ

87.75 – 94.95 aralığında hareket eden hisse 92.35 seviyesinin altında kapanışlarda 77.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 92.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 107.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77.50-64.50

Satım aralığı: 107.00-111.00

Yabancı Payı (%) : 61.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

1.52 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.69 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.63 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.55-1.40

Satım aralığı: 1.69-1.80

Yabancı Payı (%) : 15.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.12 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.11 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.60-8.45

Satım aralığı: 11.70-12.30

Yabancı Payı (%) : 55.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.26 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 199.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 252.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 231 seviyesinin altındaki kapanışlarda 199.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 199.00-178.00

Satım aralığı: 252.50-257.50

Yabancı Payı (%) : 31.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.87 puan azaldı.

TÜPRAŞ

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 154 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 164.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 173.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 157.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 157.00-143.00

Satım aralığı: 173.00-181.00

Yabancı Payı (%) : 57.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.