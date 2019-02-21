BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?

Şubat 21, 2019 0 Yorum 81 Okunma
BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?

2019’a 88.000’lerde başlayan BİST, küresel piyasalardaki iyimserlikle 105.000’lere yükseldi.

Yılbaşında BİST’in ilk çeyreği 95.000-100.000’de bitireceği öngörülürken, bu tahminler yukarı revize edildi.

Yeni tahminlerde 105.000-110.000 aralığı öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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