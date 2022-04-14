Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.475,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,26 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 2.771,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73’ü prim yaptı, 24’ü geriledi. Türk hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

FAİZ KARARLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14’te sabit bıraktı. TCMB açıklamasında, “Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.” denildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşıyla artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

ECB tarafından yapılan duyuruda, “ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi.” ifadelerine yer verildi.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, yarın ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya başta olmak üzer dünyada birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.963,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.963,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazançla 931 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5831 lira, satışta 14,6415 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,5502 lira, satışta 14,6085 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,46’dan, bileşik getirisi de yüzde 22,61’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0804, sterlin/dolar paritesi 1,3061, dolar/yen paritesi de 125,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 düşüşle 107,35 dolardan işlem görüyor.