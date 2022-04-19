Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 kazançla 2.519,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.533,33 puana, kapanış rekorunu da 2.519,24 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,43 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 2.817,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46’sı prim yaptı, 49’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 3,6’ya indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,7 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak belirlendi. IMF’nin ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2023’te yüzde 3,3’er büyümesi öngörülüyordu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da “şahinleşen” yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin’de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, IMF toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Fed’in açıklanacak Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de 2. el konut satışları, Almanya’da ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya’da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

– Altının onsu 1.952,00 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.952,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 934 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6241 lira, satışta 14,6827 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6150 lira, satışta 14,6735 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,63’ten, bileşik getirisi de yüzde 21,70’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0795, sterlin/dolar paritesi 1,3005, dolar/yen paritesi de 128,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 düşüşle 107,62 dolardan işlem görüyor.