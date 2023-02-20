BIST 100 ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,10 puan artarak 5.148,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 24,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazancıyla 5.051,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.014,44, en yüksek 5.173,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 5.148,93 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 3,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,21 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,81, sanayi endeksi yüzde 4,05, hizmetler endeksi yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,78 puan ve yüzde 2,29 yükselişle 5.763,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 18'i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de 2. el konut satışları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

- Altının onsu 1.843,70 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.843,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 kazanımla 1 milyon 110 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8306 lira, satışta 18,9060 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8229 lira, satışta 18,8983 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,81'den, bileşik getirisi de yüzde 11,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0686, sterlin/dolar paritesi 1,2035, dolar/yen paritesi de 134,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 83,61 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 1 milyon 110 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 110 bin lira, en yüksek 1 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artarak 1 milyon 110 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 373 milyon 204 bin 729,27 lira, işlem miktarı ise 4.811,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 429 milyon 811 bin 316,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.